Ski-WM 2021 im Liveticker: Luitz und Schmid wollen den Riesenslalom-Coup

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo wird am Freitag mit dem Riesenslalom der Herren fortgesetzt. Dabei hat das deutsche Team zwei Hoffnungsträger im Rennen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Cortina d‘Ampezzo - Das drittletzte Rennen der Ski-WM 2021 steht an. Im Riesenslalom der Herren wollen Stefan Luitz und Alexander Schmid die deutsche Erfolgsgeschichte fortsetzen. Um 10:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Mit viel Rückenwind gehen Alexander Schmid und Stefan Luitz in den Riesenslalom bei der Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo. Die beiden Techniker holten beim Teamevent die Bronzemedaille und zeigten bei den Parallel-Events in Cortina überzeugende Leistungen.

Ski-WM 2021 im Liveticker: Riesenslalom als Kernkompetenz

Die eigentliche Kernkompetenz der Allgäuer ist aber der Riesenslalom. Zwar reichte es im Weltcup 2020/21 noch nicht aufs Podest, Schmid und Luitz haben ihre Klasse in dieser Disziplin schon mehrfach unter Beweis gestellt.

Ski-WM 2021: Gut-Behrami schlägt Shiffrin in unfassbarem Krimi

Ski-WM 2021: Deutsches Team holt Bronze, Norwegen ist Weltmeister

Luitz kommt allerdings aus einer Verletzung zurück, bei den Damen erwies sich der Riesenslalom als sehr selektiv und kraftraubend. Dennoch hinterließ er bei seinen bisherigen Auftritten einen guten Eindruck und könnte für eine Überraschung sorgen.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight

Schmid ist 13. in der Disziplinwertung und war in vielen Rennen meist nur in einem Durchgang absolute Weltspitze. Dennoch ist eine Medaille möglich, die WM in Cortina hatte aus deutscher Sicht doch einige Überraschungen parat.

Ski-WM 2021 in Cortina: Schmid verpasst Medaille bei Skandal-Rennen nur knapp

Topfavoriten auf Edelmetall sind aber andere. Der Franzose Alexis Pinturault führt die Riesenslalom-Wertung an und hat schon zwei Medaillen in Cortina gewonnen. Dann ist da der Schweizer Marco Odermatt.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Alle Termine und Ergebnisse

Der 23-Jährige ist das größte Talent im alpinen Skisport und hat in dieser Saison bereits einen Riesenslalom gewonnen. Filip Zubcic aus Kroatien muss man ebenfalls auf der Liste haben, so auch den Schweizer Loic Meillard.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf