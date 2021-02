Ski-WM 2021 im Liveticker: Sorgt Straßer für den krönenden Abschluss?

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo wird am Sonntag mit dem Slalom der Herren beendet. Dabei hat Linus Straßer gute Chancen auf Edelmetall. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Cortina d‘Ampezzo - Das letzte Rennen der Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo steht an. Der Slalom der Herren verspricht jede Menge Spannung und im besten Fall eine deutsche Medaille. Um 10:00 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo ist schon vor dem letzten Rennen ein Erfolg für die deutsche Mannschaft. Vier Medaillen haben die DSV-Athleten eingefahren, damit war im Vorfeld nicht zu rechnen.

Im Slalom der Herren am Sonntag könnte eine weitere Medaille hinzukommen. Dafür muss aus Sicht von Linus Straßer aber alles passen.

Ski-WM 2021 im Liveticker: Findet Straßer seine Bestform wieder?

Denn die Konkurrenz ist stark und kommt zahlreich daher. Der Slalom ist der ausgeglichenste Wettbewerb im alpinen Skifahren der Herren, zahlreiche Sieger hat die laufenden Saison schon gesehen.

Dazu zählt auch Straßer, der zu Jahresbeginn in Zagreb seinen ersten Spezialslalom gewann. Anschließend ging es für den Deutschen noch aufs Podest, danach zeigte die Formkurve aber nach unten.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight

Straßer hatte ausreichend Zeit, sich auf die WM vorzubereiten und als Ersatzfahrer im Teamevent bereits eine Medaille in der Tasche. Das kann Auftrieb geben.

Den wird es auch benötigen. Denn es gibt zahlreiche Anwärter auf die letzten Medaillen, die in Cortina vergeben werden. In erster Linie ist da der Österreicher Marco Schwarz zu nennen.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Der Medaillenspiegel

Der Slalomspezialist führt die Disziplinwertung im Weltcup an und zeigte bei den Titelkämpfen in Italien sehr starke Vorstellungen. Er gewann die alpine Kombination und holte Bronze im Riesenslalom. Er ist der Topfavorit am Sonntag.

Ski-WM 2021: Pinturault will erstes Cortina-Gold

Alexis Pinturault hat mit Cortina noch eine Rechnung offen. Im Riesenslalom verspielte er die mögliche Goldmedaille und wartet noch auf seinen ersten WM-Titel in Cortina.

Sein französischer Landsmann Clement Noel ist einer der besten Slalomfahrer der Welt, auch ihn muss man auf der Rechnung haben. Dann sind da noch die Schweizer Ramon Zenhäusern und Daniel Yule, die an einem guten Tag immer um die Medaillen mitfahren können.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Alle Termine und Ergebnisse

Zudem muss man Sebastian Foss Solevaag aus Norwegen, seinen Landsmann Henrik Kristoffersen und den Österreicher Manuel Feller auf dem Zettel haben. Neben Straßer ist aus deutscher Sicht auch Sebastian Holzmann am Start.

Um 10:00 Uhr beginnt der erste Durchgang, das Finale startet um 13:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Läufen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf