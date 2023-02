Hubertus von Hohenlohe (64) hadert mit Ausscheiden bei Ski-WM: „Habe zu viel in der Sonne gelegen“

„Es war einfach super anstrengend“: Der 64-jährige Hubertus von Hohenlohe nach seinem Riesenslalom-Lauf bei der Ski-WM. © IMAGO/Lise Åserud

Bei der Ski-WM startete der 64-jährige Hubertus von Hohenlohe für Mexiko im Riesenslalom. Das Rennen endete schnell. Woran es lag, weiß der Exot genau.

Courchevel/Méribel - Olympische Spiele und Weltmeisterschaften faszinieren nicht nur wegen hochklassiger Wettkämpfe, auch die teils exotischen Athleten üben einen besonderen Reiz aus. Legendär sind die jamaikanischen Bobfahrer, die 1988 in Calgary erstmals an den Olympischen Winterspielen teilnahmen. Dabei sein ist eben alles. Das gilt bei der Ski-WM 2023 auch für Hubertus von Hohenlohe.

Exot bei der Ski-WM: Hubertus von Hohenlohe (64) geht im Riesenslalom die Kraft aus

In Courchevel und Méribel nahm der Ski-Rennfahrer zum 20. Mal an einer WM teil - im zarten Alter von 64 Jahren. Im ersten Durchgang des Riesenslaloms, den Marco Odermatt letztlich gewann, ging Hubertus Rudolph Prinz zu Hohenlohe - so sein vollständiger Name - mit der Nummer 87 für Mexiko an den Start. Ins Ziel schaffte er es allerdings nicht, nach 19 Sekunden verpasste er ein Tor und schied aus. Eurosport-Experte Fritz Dopfer zollte dennoch seinen Respekt. „Wir ziehen den Hut, wir ziehen den Hut, Hubsi“, sagte er.

Im Zielbereich haderte der Exot mit seinem Aus bei der Ski-WM, wusste aber, woran es lag. „Ich habe in Marbella wahrscheinlich zu viel in der Sonne gelegen und zu wenig im Gym (Fitnessstudio, d. Red.) gemacht“, sagte von Hohenlohe dem Sender Eurosport. „Technisch wäre es ok gewesen, aber irgendwann ist mir echt die Kraft ausgegangen. Jeder Schwung war eisig, jeder Schwung war schwierig. Es war einfach super anstrengend.“

Hubertus von Hohenlohe will auch bei der nächsten Ski-WM in zwei Jahren antreten

Da half auch der knallbunte Anzug, in dem von Hohenlohe startete, nichts. „Das ist ein Jaguar, der ganz selten ist und viel Kraft gibt. Die Idee war, dass er mir die Kraft, die ich mir im Sommer nicht hole, über den Anzug herüberbeamt“, sagte er zum Motiv. Von Hohenlohe werden wir noch mindestens einmal bei einer WM sehen. Er kündigte bereits an, 2025 in Saalbach erneut an den Start gehen zu wollen.

Danach könnte aber doch Schluss sein. Auf die Frage des Reporters, warum es trotz guter körperlicher Verfassung nicht mehr weitergehen soll, sagte zu Hohenlohe scherzhaft: „Weil meine Frau glaubt, dass ich völlig verrückt bin. Dass ich da Ski fahre und jedes Mal Angst hat, dass mir was passiert.“ Dann wurde er doch ernst: „Man muss es fühlen, was der Körper sagt und dann muss man entscheiden.“ Kurios war es bei der Ski-WM auch für einen Tegernseer: Christopher Holm startete für Brasilien in der Vorrunde des Riesenslaloms. (mt)