Nun steht fest, wo die Ski-Weltmeisterschaften 2025 ausgetragen werden. Neben Garmisch-Partenkirchen hatten sich Saalbach-Hinterglemm und Crans-Montana beworben.

Garmisch-Partenkirchen - Die Ski-Weltmeisterschaften 2025 finden in Saalbach-Hinterglemm statt. Garmisch-Partenkirchen ist bei der Vergabe des alpinen Saisonhöhepunkts in viereinhalb Jahren damit leer ausgegangen, wie der Weltverband Fis am Samstag mitteilte. Bei der wegen der Corona-Pandemie online durchgeführten Abstimmung durch den Fis-Vorstand setzten sich favorisierten Österreicher auch gegen den dritten Bewerber Crans-Montana aus der Schweiz durch.

Ski-WM 2025: Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch setzte sich als Botschafterin für Garmisch-Partenkirchen ein

Die Garmischer wollten zum dritten Mal nach 1978 und 2011 die WM an die Zugspitze holen. Sie hatten auf das Thema „Heroes of the Kandahar“, also die Helden der legendären Abfahrtsstrecke, gesetzt. Auch Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch wurde noch als Botschafterin für ihren Heimatort gewonnen*. Bei einem Zuschlag hätte Garmisch im Ziel der Kandahar ein permanentes Skistadion bauen wollen.

Ski-WM 2025: Austragungsort verkündet - Garmisch-Partenkirchen geht leer aus

Saalbach trägt zum zweiten Mal nach 1991 eine Alpin-WM aus. Die nächsten Titelkämpfe sind im kommenden Februar in Cortina d'Ampezzo geplant, zwei Jahre später ist Courchevel-Meribel in Frankreich dran.

Neben der alpinen wurde am Samstag auch die nordische Ski-WM 2025 vergeben. Weil dabei Trondheim der einzige Kandidat war, war die Zusage des Fis-Councils an die Norweger nur noch ein formaler Akt. (dpa)*merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.