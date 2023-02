Haben Sie es auch schon bemerkt? Ski-Anzeige für Wintersport-Fans eigentlich widersprüchlich

Von: Andreas Knobloch

Haben Sie es auch schon gesehen? Die Geschwindigkeitsanzeige ist etwas verwirrend. © Screenshot ZDF

Bei der Ski-WM geht es darum, wer am schnellsten im Ziel war. Die Geschwindigkeit wird gemessen - doch ist die Anzeige im TV nicht unlogisch?

Courchevel/Meribel - In den französischen Alpen geht es während der Ski-WM darum, sich zu verewigen. Gold, Silber, Bronze - für Wintersport-Fans ist es ein Highlight, während der Saison die Medaillenjagd live verfolgen zu können. Am Ende wünscht sich jeder Athlet, dass im Ziel eine „1“ hinter Platzierung steht und er die Gegner in der Zeit unterboten hat.

Ski-WM im Live-TV: Anzeige bei der Geschwindigkeit verwirrt

Für den TV-Zuschauer gibt es die gewohnte Bauchbinde: Ist jemand schneller, wird die Zeit mit einem Minus und einem grünen Bereich unterlegt. Ist jemand langsamer, wird das mit einem Plus-Symbol rot unterlegt deutlich gemacht. So weit, so bekannt. Doch während des Rennens wird den Zuschauern auch die Geschwindigkeitsanzeige in Kilometern pro Stunde gezeigt.

Wenn also die Athletinnen und Athleten in bestimmten Abschnitten durch die Tore rasen, wird es öfter mal dreistellig. Im Vergleich zum schnellsten wird dann auch wieder abgebildet, wer schneller und langsamer war. Doch hier scheint es kompliziert oder zumindest unlogisch zu werden. Die Farbe Grün wird im Sport ja immer für etwas Positives benutzt, beim Unterbieten der Geschwindigkeit, die zwangsläufig auch einen großen Anteil daran hat, nicht der Schnellste gewesen zu sein, wird ebenso Grün genutzt.

ZDF hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeitsanzeige bei der Ski-WM

In der Zusammenfassung also: Wer die Zeit im Ziel des Ersten unterbietet, bekommt eine grüne Anzeige. Wer allerdings langsamer auf der Piste und die Geschwindigkeit unterbietet, bekommt auch eine grüne Anzeige. Das ist nicht ganz schlüssig, der langsamere Athlet sollte auch mit Rot quittiert werden, meint zumindest Merkur.de.

Links erreicht ein Fahrer den Top-Speed, er bekommt einen grünen Balken, rechts ist er klar unter der Top-Geschwindigkeit in dem Bereich und der Balken ist auch positiv grün, obwohl er offensichtlich nur 104,7 fährt. © Screenshot ZDF

Deswegen die Nachfrage beim ZDF, welches die erste WM-Woche überträgt, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk da eingreifen kann, oder ob das vom Veranstalter so vorgegeben ist. „In der Tat haben wir keinen Einfluss auf das Weltbild, auch keinen Einfluss auf die Grafiken. Geschwindigkeitseinblendungen richten sich immer nach dem derzeit Führenden. Bedeutet, dass es sein kann, dass der gerade Gemessene im Vergleich zum Führenden grün erscheint, jedoch zum tatsächlich Schnellsten am Messpunkt langsamer ist“, so der Sender auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA. Für das Resultat ist die Anzeige nicht entscheidend, für Fans, die genau hinsehen, ein wenig missverständlich.

Einer, der bei der Ski-WM noch eine Medaille holen will, ist Loic Meillard, für dessen Beziehung es anfangs kritische Töne gab. Thema unter den WM-Teilnehmern ist leider auch Elena Fanchini. Die Ski-Legende ist traurigerweise im Alter von 37 Jahren verstorben. (ank)