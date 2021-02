Ski-WM: Parallel-Rennen heute im Live-Ticker - gemischte Gefühle beim deutschen Team

Nach der Parallel-Qualifikation der Frauen und Männer starten die Finalläufe um 14.00 Uhr. Vier Deutsche sind dabei. Der Live-Ticker zum neuen WM-Wettbewerb.

Update vom 16. Februar, 11.45 Uhr: Nachdem sich beim Parallel-Event der Damen nur eine deutsche Teilnehmerin für die Finalläufe qualifizierte, lief es bei den DSV-Herren hingegen besser. Gleich drei deutsche Skirennfahrer konnten sich aus einem Teilnehmerfeld von 48 Startern qualifizierten. Die besten 16 kamen in die nächste Runde.

Ski-WM: Parallel-Rennen im Live-Ticker - DSV-Herren machen es besser als die Damen

Alexander Schmid (Fischen) schaffte mit der zweitbesten Zeit den Sprung in die Finalläufe, Stefan Luitz (Bolsterlang) fuhr die viertbeste Zeit. Auch TSV-1860-Fahrer Linus Straßer ist beim Wettbewerb ab 14 Uhr mit dabei. Mit Sebastian Holzmann war ein weiterer Deutscher gut unterwegs, doch er schied kurz vor dem Ziel noch aus.

„Es war zwar ein bisschen komisch zu fahren und der Untergrund ein bisschen anders als wir angenommen hatten“, so der Zweitplatzierte Schmid nach seiner starken Fahrt. Der Oberstdorfer war mit seiner Leistung „sehr zufrieden“, auch wenn Loic Meillard aus der Schweiz ein bisschen schneller war. Insgesamt werden also vier DSV-AthletInnen an den Finalläufen teilnehmen.

Andrea Filser, die ich als einzige DSV-Athletin für die Finalläufe qualifizierte, wird auf die mitfavorisierte Federica Brignone aus Italien treffen. Bei der Entscheidung, die ab 14 Uhr stattfindet, wird im Gegensatz zur Qualifikation (nur ein Lauf) in je zwei Durchgängen gefahren - es zählt die bessere Gesamtzeit.

Ski-WM: Parallel-Rennen im Live-Ticker - nur eine Deutsche qualifiziert sich für Finallauf

Update vom 16. Februar, 11.00 Uhr: Bei der Qualifikation der Damen für das Parallelevent konnte sich lediglich Andrea Filser aus dem DSV-Team durchsetzen, während ihre Teamkolleginnen Lena Dürr und Emma Aicher das Finale verpassten. Die 27-jährige Filser vom SV Wildsteig fuhr die siebtbeste Zeit der 52 Starterinnen, nur die 16 schnellsten Fahrerinnen nehmen an den Finalläufen ab 14 Uhr teil.

Es sei „ein spannendes Format, das mir richtig gut taugt“, meinte Filser nach ihrer Qualifikation. „Man hat genau einen Versuch. Der muss passen.“ Für eine Überraschung sorgte die Gesamt-Weltcupführende Petra Vlhova aus der Slowakei, die unerwartet ausschied. Schnellste Fahrerin war am Dienstagmorgen die Schweizerin Wendy Holdener.

Erstmeldung vom 16. Februar, 08.23 Uhr: Cortina d'Ampezzo - Gleich sieben DSV-AthletInnen wollen heute bei den Parallel-Events ihr Können unter Beweis stellen, bei den Männern zählt vor allem einer bei der Ski-WM-Premiere der Disziplin zum engeren Favoritenkreis. Das deutsche Ski-Team sieht den Parallel-Rennen mit Spannung entgegen. Auch wenn einige SkirennläuferInnen fehlen.

Ski-WM: Parallel-Rennen im Live-Ticker - „Haben das noch nie in dieser Form gemacht“

„Das ist schon eine harte Nummer, diese Selektion“, sagte der Alpinchef des Deutschen Skiverbands (DSV), Wolfgang Maier, mit Blick auf die Qualifikation. Für die stehen bei den Herren 48 Namen auf der Startliste, bei den Damen sogar 52. Doch nur jeweils die besten 16 Fahrerinnen und Fahrer dürfen auch an den Finalläufen ab 14.00 Uhr (ARD und Eurosport) teilnehmen.

„Wir haben das bisher noch nie in dieser Form gemacht“, sagte Maier über den besonders bei Zuschauern beliebten Wettbewerb, der in Italien seine WM-Premiere feiert. „Deshalb bin ich gespannt, was dabei rauskommt.“ Es gelte, „einfach Gas zu geben“, sagte Alexander Schmid, der nach seinem dritten Platz im Parallel-Weltcup von Lech/Zürs im November zum erweiterten Favoritenkreis gehört.

Ski-WM: DSV schickt vier Herren und drei Damen ins Parallel-Rennen

Neben Schmid schickt der DSV bei den Herren noch TSV-1860-Skifahrer Linus Straßer, Stefan Luitz und Sebastian Holzmann an den Start. Für Luitz ist es das Comeback nach einer mehrwöchigen Weltcup-Pause aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Bei den Damen wurden Lena Dürr, Andrea Filser und überraschend auch die erst 17-jährige Emma Aicher nominiert. Kira Weidle, die Silber-Gewinnerin der Abfahrt, ist bereits abgereist und wird nicht antreten.

Einige Größen werden allerdings fehlen, bei den Herren der Franzose Alexis Pinturault, der schon zwei Medaillen gewinnen konnte. Auch Henrik Kristoffersen aus Norwegen findet sich nicht auf der Startliste. Auf der Seite der Damen fehlen mit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Schweizerin Michelle Gisin die Gold- und Bronze-Gewinnerinnen der Kombination bei dem Event. (ajr)