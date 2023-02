Ski-WM in Frankreich: Blinddarm-Schock und Shiffrin-Provokation

Am Montag geht es los

Am Montag startet die Ski-WM in Courchevel und Meribel in Frankreich. Alle Infos zu den Favoriten, den Chancen der Deutschen und Verletzungs-Schocks.

München - Hearts racing together (Herzen rasen zusammen) - das ist kein Datingportal für Autorennfahrer, sondern das Motto der 47. Ski-WM, die am Montag in Frankreich startet. Der Showdown der Ski-Stars steht an, wie tz.de berichtet.

Austragungsorte: Die Orte Courchevel und Meribel in -Savoyen gehören zum Skigebiet Trois Vallées, dem mit 600 Pistenkilometern größten Europas. In Meribel wurden auch die Frauenwettbewerbe der Winterspiele 1992 ausgetragen - Katja Seizinger gewann Bronze in der Abfahrt.

Deutsche Chancen: Mit vier Medaillen 2021 in Cortina (Silber für Kira Weidle, Romed Baumann, Andreas Sander und Bronze im Team) überraschten die Deutschen, das dürfte diesmal schwer werden. Die Starnbergerin Kira Weidle sowie die Münchner Slalom-Asse Linus Straßer und Lena Dürr sind die größten Stockerl-Kandidaten. Offizielles DSV-Ziel: je eine Medaille bei Frauen und Männern.

Ski-WM in Meribel & Courchevel: die Stars, Blinddarm-Schock und Shiffrin-Provokation

Stars: Vor allem die US-Lady Mikaela Shiffrin und der Schweizer Marco Odermatt haben Erwartungsdruck. Shiffrin ist in den Technikdisziplinen und der Kombination Goldanwärterin, Odermatt im Riesenslalom und Super G. Beiden ist aber noch mehr zuzutrauen, wenn die Konkurrenz nicht dagegen ist. In der Abfahrt bei den Männern zum Beispiel der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (Shiffrins Freund) und der Österreicher Vincent Kriechmayr, im Speed-Bereich bei den Frauen die Italienerin Sofia Goggia.

+ Die zweitplatzierte Mikaela Shiffrin (l-r) aus den USA, die Siegerin Lena Dürr aus Deutschland und die drittplatzierte Zrinka Ljutic aus Kroatien beim Weltcup in Spindlermühle Ende Januar. © Piermarco Tacca/AP/dpa

Blinddarm-Schock: Der Star, der noch um seine Teilnahme zittert, ist Lucas Braathen. Der 22-jährige Norweger musste sich jüngst einer Blinddarm-OP unterziehen. Ob der Führende der Slalom-Wertung rechtzeitig fit wird für einen oder mehrere Einsätze, ist noch ungewiss. Er selbst schrieb auf Instagram von „einer kleinen Chance“.

Shiffrin-Provokation: Zweimal Olympiasiegerin und insgesamt elf WM-Medaillen (siebenmal Gold) - Frankreich-Legende Marielle Goitschel war eine der Besten ihrer Zeit. Bei ihrem Blick auf Shiffrin lehnt sich die 77-Jährige weit aus dem Fenster. Sie sei zwar „die Einzige, die an meine Medaillenanzahl herankommt“, so Goitschel bei Le Parisien, aber: „Im Slalom bin ich unantastbar. Shiffrin würde ich mit den Fingern in der Nase schlagen.“ Und weiter: „Im Super-G hätte ich nicht eine einzige Medaille abgegeben.“

Infos zur WM ab Montag in Meribel & Courchevel: Alle Titelverteidiger treten wieder an

Goggia-Gerüchte: Italiens Harakiri-Signora soll im Training gestürzt sein, inklusive Krankenhausbesuch. Der Verband dementiert, die Speed-Queen sei nur „ausgerutscht“ und habe „entschieden, dass sie das Trainingslager einen Tag früher beendet“.

Titelverteidiger: Von der WM 2021 sind alle wieder dabei - aber nicht alle auf dem Zenit ihres Könnens. Zum Beispiel im Riesenslalom Matthieu Faivre (Frankreich) und die Slalomsieger Sebastian-Foss Solevag (Norwegen) und Katharina Liensberger (Österreich). Für die Titelverteidigerin bei der Frauen-Abfahrt, Corinne Suter (Schweiz), ist es der erste Einsatz seit ihrem schlimmen Sturz in Cortina vor zwei Wochen. (tj, mm)

