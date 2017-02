Der große Olympia-Testlauf

Von wegen nur dabei - der Spartensender Eurosport steht in St. Moritz plötzlich im Mittelpunkt. Und die WM ist nur ein Testlauf für ein noch größeres Ziel.

St. Moritz – Um nochmal ein wenig abzuschalten, bevor richtig Speed aufgenommen wird am Kommentatoren-Pult, verbrachte Frank Wörndl vergangene Woche noch einen Ski-Tag in Südtirol – mit den Alpinisten Reinhold Messner und Hans Kammerlander, und er besuchte bei dieser Gelegenheit auch das Messner Mountain Museum in den Dolomiten Eigentlich war er zum Skitesten dort, sagt Wörndl, nicht etwa, um Messner als Ski-Experten für Eurosport zu gewinnen oder sich ein paar Tipps geben zu lassen, wie man mit alpinen Extremsituationen umgeht.

Der Sparten-Sender Eurosport und der 57-jährige frühere Slalom-Weltmeister Wörndl stehen vor einer mächtigen Herausforderung, seit der amerikanische Mutterkonzern Discovery die Rechte an den Olympischen Spielen ersteigert hat. Die Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) im kommenden Jahr werden also von Eurosport übertragen, und dafür rüstet der Sender mächtig auf. Die Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz gilt als Testlauf für Olympia. „Wenn wir das logistisch alles hinkriegen“, freut sich Wörndl auf seinen Großeinsatz, „dann bekommt der Fernsehzuschauer richtig viel geboten.“

Erstmals ist Eurosport auch mit eigenem Studio und eigener Moderations-Plattform für Interviews im Ziel vertreten, und das gleich mehrfach, weil ja nicht nur für das deutschsprachige „Fenster“ bedient wird, sondern auch für ein italienisches, skandinavisches, französisches, englisches. Alleine die deutsche Delegation umfasst 15 Personen.

ARD und ZDF teilen sich die WM diesmal auf, das Zweite mit dem Liechtensteiner Ex-Rennfahrer Marco Büchel als Experten überträgt alle Speed-Rennen bis einschließlich der Damen-Kombination am 13. Februar. Ab Dienstag, 14. Februar, ab dem Team-Event, übernimmt die ARD, womit Felix Neureuther ausschließlich im Ersten zu sehen sein wird. Oder eben bei Eurosport, wo sich Frank Wörndl und der Schweizer Urs Lehmann, Abfahrtsweltmeister 1993 in Morioka in Kommentatoren- und Experten-Rollen abwechseln. Kurioserweise ist Lehmann auch Präsident seines nationalen Skiverbandes SwissSki, also quasi Gastgeber bei der WM in St. Moritz.

Eurosport wird zum Beispiel gerne in Südtirol gehört, weil die Menschen dort nicht auf Italienisch schauen wollen und erst recht nicht das österreichische Fernsehen, was mit historisch gewachsener Abneigung zu tun. Sogar in Thailand hört man ihn, erzählt Wörndl. Er habe viele Freunde dort, und wenn er auf Besuch kommt, heißt es gleich im Spaß: „Was redest du im Fernsehen wieder für einen Scheiß?“ Aber Wörndl kennt sich schon aus auf der Piste, nicht nur beim Apres-Ski (Seit Hit 2011: „Auf geht’s – Skifahren ist Leidenschaft“), schließlich war er Slalom-Weltmeister 1987 in Crans Montana, ein Jahr später gewann der Allgäuer aus Sonthofen Silber bei den Olympischen Spielen in Calgary. Warum Eurosport in Deutschland quoten-mäßig deutlich zurück liegt? „Die Leute starten beim neuen Fernseher den Sendersuchlauf: ARD, ZDF, und Eurosport kommt irgendwo auf Platz 40.“

Bisher kam der Spartensender zwar kompetent, aber oft auch recht spärlich daher: Ende der Ski-Übertragungszeit, Werbung, und schon brüllte Sigi Heinrich beim Biathlon oder anderswo. Für Interviews war kein Platz, außerdem wurde mache Veranstaltungen aus dem Studio in München übertragen, ohne dass der Zuschauer wusste, dass die Kommentatoren gar nicht vor Ort sind. Jetzt wird alles anders. Besonderer Service für Berufstätige: Die Rennen vom Mittag werden zeitnah wiederholt, außerdem lädt Moderatorin Birgit Nössing jeden Abend ins WM-Studio ein. Die Südtirolerin kam von Sky HD News, studierte Journalismus in München und wird das neue Gesicht beim „neuen“ Sender Eurosport. Zum Beispiel das Programm am kommenden Mittwoch: 12.00 Uhr Super-G der Männer, 14.00 Uhr Super-G Frauen (vom Vortag), 17.00 Uhr Wiederholung Super-G Männer, kurz vor 19.00 Uhr Medaillen-Zeremonie in St. Moritz, ab 19 Uhr WM-Studio mit Gästen.

Die Analyse-Experten bei den Rennen werden übrigens zwischen den nationalen Eurosport-Sendern ausgetauscht, dann kommt auch mal die Slowenin Tina Maze zum Einsatz, der französische Olympiasieger Jean-Pierre Vidal oder Italiens Volksheld Alberto Tomba. Nur eben nicht Reinhold Messner.