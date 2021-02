Ski-WM: Herren-Slalom JETZT im Live-Ticker - Regel-Wirbel vor Start

Das finale Wochenende der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo steht an. Nach dem Damen-Slalom am Samstag verfolgen wir am Sonntag noch den Herren-Slalom im Live-Ticker.

Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo - Slalom Herren (Start: 10 Uhr): Aktueller Zwischenstand

Platzierung Name (Land) Zeit

Update vom 21. Februar, 9.37 Uhr: Die Sonne macht der Piste schon zu schaffen, wenn auch die Temperaturen aktuell noch unter dem Gefrierpunkt liegen. Im Moment meldet Cortina d‘Ampezzo Sonnenschein bei minus 1 Grad Celsius. Wir dürfen auf den Zustand der Piste gespannt sein.

Update vom 20. Februar, 20.11 Uhr: Außergewöhnliche Regeländerung vor dem letzten Rennen der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo! Der FIS kündigt für den Slalom der Herren am Sonntag an, im zweiten Durchgang nur die besten 15 Fahrer in umgekehrter Reihenfolge starten zu lassen - und nicht wie sonst die besten 30 des ersten Laufes.

Der Grund für die Modifikation ist die Sorge um die Piste: Wegen der warmen Temperaturen könnte der Schneeuntergrund im 2. Lauf derart aufweichen, dass er von Sportler zu Sportler schwieriger zu befahren ist. Wenn mit dem 15. des ersten Laufes begonnen wird, wird für die Schnellsten noch mit einer verhältnismäßig intakten Piste gerechnet. Nach den besten 15 gehen dann die restlichen Fahrer beginnend vom 16. des ersten Durchgangs aufwärts ins Rennen.

Allerdings bedeutet das auch, dass man als Fahrer jenseits der Top 15 im ersten Durchgang kaum noch Chancen hat, im Finale auf die Spitzenränge vorzufahren. Hoffen wir trotz allem auf einen spannenden Slalom!

Ski-WM: Entscheidung im Slalom der Damen - Die Tabelle

1. Katharina Liensberger AUT 51,02 2. Petra Vlhova SVK +1.00 3. Mikaela Shiffrin USA +1,98 4. Wendy Holdener SUI +2,34 5. Andreja Slokar SLO +2,67 6. Chiara Mair AUT +2,75 7. Kristin Lysdahl NOR +2,94 8. Camille Rast SUI +3,09 9. Ana Bucik SLO +3,39 10. Asa Ando JPN +3,42 ... 14. Lena Dürr GER +3,75 20. Andrea Filser GER +4,39

Katharina Liensberger: Kampf um Gold für die Österreicherin. Sie legt auf die gleiche Art und Weise los, wie im ersten Durchgang. Mit komplett offenem Visier schießt sie durch den Slalom. Die Frage eigentlich nur: Fliegt sie raus oder gewinnt? Sie gewinnt! Mit einem unfassbar starken zweiten Lauf. Riesen Jubel und augenscheinlich auch etwas Erleichterung bei Liensberger. Sie hat ihre Chance genutzt und Shiffrin vom Thron gestoßen. Erste Einzelmedaille und eine bockstarke Leistung.

Petra Vlhova: Fährt den schwierigen Start nahezu perfekt. Bleibt deutlich vor Shiffrin. Sogar im Schlussteil verliert sie nur ein Zehntel. Deutliche Führung für die Slowenin.

Wendy Hodener: Fährt den zweiten Abschnitt besser als Shiffrin, ist der Amerikanerin zur Zwischenzeit ganz eng auf den Fersen. Aber dann kommt der Fehler im Flachteil. Und gerade dort war Shiffrin unwiderstehlich.

Mikaela Shiffrin: Das US-Slalom-Ass wirkt fast ein bisschen wütend. Volle Attacke. Und die lohnt sich. Shiffrin setzt sich 69 Hundertstel vor Slokar. Trotzdem hebt sie die Schultern im Ziel. Was liefert der Rest?

Ana Bucik: Auch sie unglücklich. Weit weg von Slokar. Die Slowenin kann spätestens jetzt wirklich auf eine Medaille hoffen.

Camille Rast: Kommt optisch deutlich besser mit der Piste zurecht. Aber die Zeit macht nicht mit. 42 Hundertstel Rückstand, Rang vier. Glücklich ist sie damit nicht, aber der Schnee macht es den Athletinnen mittlerweile eben sehr schwer.

Lena Dürr: Ganz ärgerlicher Lauf für die Deutsche! Verliert schon am Start ohne große Fehler eine halbe Sekunde. Zwei Patzer später fährt sie mit über einer halben Sekunde Rückstand auf Slokar ins Ziel. Rang acht jetzt das theoretische Bestergebnis für sie.

Asa Ando: Die Top-Ten sind für die Japanerin ein ganz großer Erfolg. Den sauberen ersten lauf kann sie zwar nicht vergolden und landet nach zwei großen Fehlern weit hinter Slokar. Ihr ist das völlig egal. Ando jubelt und freut sich im Ziel

Nastasia Noens: Die Spuren zu treffen kann so entscheidend sein. Die Französin wird früh von einer Rinne rausgebracht und muss bremsen. Slokar weiter in Führung.

Emelie Wikstroem: Die Schwedin kommt nicht gut rein. Schüttelt im Ziel den Kopf. Die Spuren und der weiche Schnee waren für sie sichtlich unangenehm.

Chiara Mair: Verliert ihren Vorsprung auf Slokar im Steilhang und kann auch danach nichts mehr ausrichten.

Kristin Lysdahl: Kommt gut aus der Box, liegt vorne. Aber dann bleibt sie mit dem Knie an der Stange hängen. Der Rhythmus natürlich raus. Trotzdem landet sie nur 20 Hunertstel hinter Slokar.

Laurence St.-Germain: Auch sie müht sich schon früh nach dem Start. Die Kanadierin ohnehin eher auf flachen Hängen stark. Die Wackler aus dem Steilhang kann sie am Ende nicht mehr ausgleichen.

Sara Hector: Großer Kampf. Hector beißt und springt regelrecht durch den Kurs. Belohnt wird die Anstrengung leider nicht. Fast eine Sekunde Rückstand für die Schwedin.

Erin Mielzynski: Ganz bitter für die Kanadierin. Sie erwischt in Rücklage eine Eisplatte und purzelt breitbeinig über das nächste Doppeltor. Sie ist damit schon die fünfte Fahrerin, die nicht ins Ziel kommt

Andrea Slokar: Die Slowenin fährt den tückischen Steilhang super. Leistet sich auch unten wenig Fehler und fährt auf eins. 1,25 Sekunden Vorsprung. Diese Zeit dürfte einige Plätze wert sein.

Mina Fuerst Holtmann: Der steile Start ist einfach gefährlich. Auch sie bringt die Kanten im starken Gefälle nicht kräftig genug in den Schnee und verpasst schon früh ein Tor. Das zeigt das Dilemma: Zu wenig Mut am Beginn und es fehlt das Tempo für den Schluss. Bei zu viel Risiko ist die Piste hier aber einfach gnadenlos.

Elsa Fermbaeck: Führungswechsel! Die junge Schwedin zwar nicht hundertprozentig sauber, aber stark und aktiv genug. Die 20-Jährige darf in die Leaders-Box.

Nina O‘Brien: Wieder im Pech! Zuletzt hatte sie das Podest mit einem Patzer im letzten Tor verpasst und auch heute läuft es unglücklich. Sie fädelt schon auf halber Strecke ein und scheidet aus.

Thea Louise Sternesund: Die nächste Fahrerin, die sich heute sichtbar schwer tut. Auch sie kann weder Filser noch Peterlini angreifen. Konnte ja aber im Team schon eine Medaille feiern.

Ekaterina Tkachenko: Die Russin zeigt, was die Zeiten von Filser und Peterlini wert sein können. Sie rutscht zu viel auf der seifigen Piste und verliert über eine Sekunde auf die Spitze.

Martina Peterlini: Jetzt ist Filser geschlagen. Peterlini holt sich auf der Zielgeraden die nötigen Sekunden. Technisch wunderbar landet sie sieben Hundertstel vor der Deutschen.

Leona Popovic: Die Kroatin startet auch mutig aus der Box. Nach dem Steilhang verliert sie dann aber zu viel Kontrolle und ddamit auch ihren Vorsprung. Filser weiter auf eins.

Andrea Filser: Die erste Deutsche im zweiten Durchgang geht den Hang mit Zug herunter. Zwei kleine Unsicherheiten zwar, ihre Zeit mit 1.:43.89 aber sicherlich die erste Duftmarke am heutigen Nachmittag.

Alli Nullmeyer: Auch sie traut sich beim Start nicht das volle Risiko zu gehen. Die Kanadierin mit exakt der selben Zeit, wie die Lettin.

Dzenifera Germane: Die Lettin setzt die erste Zeit im ersten Durchgang. Ein sehr kontrollierter Lauf bringt sie ins Ziel, darüber freut sie sich. Das erreichen der besten 30 für sie schon ein großer Erfolg.

Ski-WM in Cortina: Entscheidung steht an - Slalom-Damen starten in Durchgang zwei

Vor dem zweiten Durchgang: Lena Dürr darf hier durchaus auf eine Medaille hoffen. Startnummer vier ist bei den warmen Temperaturen in Italien auf jeden Fall ein Trumpf. Über 20 Grad sind es in Cortina. Wie gut das Feld da von hinten aufgerollt werden kann, hat die momentan Führende Katharina Liensberger ja schon am Vormittag gezeigt.

Mikaela Shiffrin hatte sich im weichen Schnee heute schwer getan. Lag es vielleicht am Material? Die ungewöhnlichen Bedingungen bei dieser WM machen es der Technik schließlich nicht leicht. Was zeigt die große Favoritin im zweiten Versuch?

Ski-WM: Slalom der Damen heute - Top 10 im ersten Durchgang

1. Katharina Liensberger AUT 48.48 2. Petra Vlhova SVK +0,30 3. Wendy Holdener SUI +1,24 4. Mikaela Shiffrin USA +1,30 5. Ana Bucik SLO 1,39 6. Camille Rast SUI +1,76 7. Lena Dürr GER +1,96 8. Asa Ando JPN +1,97 9. Nastasie Noens FRA +2.02 10. Emelie Wikstroem SWE +2,03

13.05 Uhr: In einer knappen Viertelstunde beginnt der zweite Durchgang des Damen-Slaloms bei der alpinen Ski-WM in Cortina d‘ Ampezzo. Dann fällt die Entscheidung, wer sich die vorletzte Goldmedaille der WM sichern kann. Die Österreicherin Katharina Liensberger führt nach dem ersten Durchgang mit drei Zehntel vor Petra Vlhova aus der Slowakei. Aber auch für die Deutsche Hoffnung Lena Dürr könnte am Ende eine Platzierung in den Top 5 herausspringen.

Emma Aicher: Die deutsche Überraschungs-Fahrerin aus dem Team-Event verpasst die Top 30 leider knapp. Auf der schwierigen Piste in Cortina müht auch sie sich und landet am Ende auf Rang 33.

Camilla Rast: Nächster kleiner Dämpfer für Lena Dürr. Rast fährt absolut fehlerfrei und schiebt sich vor der Deutschen auf den sechsten Platz.

Sara Hector: Auch die Schwedin scheitert an der 50-Sekunden-Marke. Katharina Liensberger freut sich derweil im Interview riesig. Ihr Lächeln ist fast durch die Maske zu sehen. Ihre 48.48 waren im ersten Durchgang einfach unschlagbar. Deutet sich die nächste Medaille für die Österreicherin an? Den Pistenvorteil wird sie im zweiten Lauf nicht mehr haben.

Ana Bucik: Die Piste geht heute am Start wirklich extrem steil bergab. Bucik reiht sich ein und kommt etwas vorsichtig aus der Box. Fährt den Steilhang aber solide und zaubert vor dem Ziel. An Liensberger kommt sie nicht heran, zieht aber an Dürr vorbei.

Paula Moltzan: Nein! Aus Sicht der US-Amerikanerin muss man sich hier wirklich ärgern. Nach dem Steilhang mit kleinem Rückstand arbeitete sie sich wieder nach vorn und hätte mit einem couragierten Lauf vielleicht auf eine Medaillen-Überraschung schielen können. Dann fädelt sie aber ein und muss die Hoffnung begraben, ehe sie wirklich da war.

Federica Bignona: Wieder ein Sturz! Die Piste mittlerweile auch stark ausgefahren. Die Italienerin bekommt im sulzigen Schnee die Spitzen nicht um die Stange und stößt mit dem Ski frontal auf. Sie fliegt spektakulär nach vorn, tut sich dabei - Gott sei Dank - aber nicht weh.

10.22 Uhr: „Ich bin ganz schön ins Schnaufen gekommen“, erklärt Lena Dürr. Die Sonne kam heute sehr früh raus und macht die Piste schwer. So wirklich glücklich scheint sie über ihren Lauf nicht zu sein, über die Platzierung freut sie sich aber natürlich trotzdem. Immerhin steht sie nur einen Platz hinter Shiffrin. Wenn keine weiteren Überraschungen dazu kommen, sollte sich Dürrs fünfter Rang bis in den zweiten Durchgang halten.

Katharina Huber: Der erste Sturz! Huber verliert im Steilhang die Kontrolle und rutsch nach links ins Fangnetz. Beim Schwung gerät sie in Rücklage und sie wird herausgehebelt. Ihr scheint glücklicherweise nichts weiter passiert zu sein.

Kristin Lysdahl: Die Norwegerin ist immer ein guter Gradmesser, eine sehr konstante Fahrerin. Der Kurs scheint heute tatsächlich mühsam und sie landet hinter Liensberger und auch Dürr. Viele Rutschphasen sehen wir heute nicht erst bei ihr.

Lena Dürr: Die Deutsche beginnt mutig, geht am Steilhang auf Attacke, leistete sich aber zwei kleine Fehler. Die rechnen sich leider direkt hoch. Am Schluss zaubert sich aber noch und holt im Finish das Beste aus ihrem Lauf. 1,5 Sekunden Rückstand. Platz fünf. Ordentlich.

Thea Louise Stjernesund: Die 48.48 Sekunden von Katharina Liensberger bleiben weiter das Maß aller Dinge. Auch Stjernesund bleibt über eine Sekunde zurück. Es zeigt sich: Vorsicht funktioniert heute nicht. Der Schnee nimmt heute jeden Rutscher an.

Wendy Holdener: Die Alleskönnerin aus der Schweiz verliert auch schon im Steilhang deutlich auf Liensberger. Sie bleibt knapp unter 50 Sekunden, kann der Österreicherin damit aber nicht gefährlich werden.

Mikaela Shiffrin: Die große Favoritin fährt extrem vorsichtig. Rutscht die Kurven leicht an und landet deutlich hinter Liensberger. Shiffrin jetzt schon 1,3 Sekunden zurück.

Laurence St.-Germain: Die Kanadierin kommt gar nicht auf die Piste. Über zwei Sekunden Rückstand auf Liensberger. Für sie schon eine negative Vorentscheidung.

Katharina Liensberger: Und die Österreicherin nutzt die guten Bedingungen direkt aus. Mit nur einem kleinen Wackler am Doppeltor zaubert sie eine Zeit in die Schnee, die erst einmal überboten werden muss.

Update von 9.49 Uhr: Hallo zum nächsten WM-Tag in Cortina. Technik-Showdown der Damen in Cortina. Wer kann sich im Slalom durchsetzen? Liensberger darf das Rennen einläuten.

Ski-WM im Live-Ticker: Slalom der Damen am Samstag - Comeback nach dem Wimpernschlag-Drama?

Cortina d‘Ampezzo - Endspurt bei der alpinen Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo*! Am Samstag und am Sonntag geht es im Slalom nochmal um Medaillen. Die Damen machen den Anfang, ehe exakt 24 Stunden später die Herren folgen. Gelingt Mikaela Shiffrin* nach der Drama-Schlappe im Riesenslalom am Samstag (10 Uhr und 13.30 Uhr) nochmal ein Coup? Am Donnerstag musste sie sich ganz knapp Lara Gut-Behrami geschlagen geben - die Schweizerin hatte sich mit einem Wimpernschlag-Vorsprung von zwei Hundertsteln die Krone aufgesetzt.

Shiffrin könnte trotzdem noch die Königin der WM in Cortina d‘Ampezzo werden. Die US-Amerikanerin kämpft nach Bronze im Super-G, Gold in der Kombination und Silber im Riesenslalom nun eben noch um den Slalom-Titel. Seit 2013 hat sie in ihrer Paradedisziplin viermal nacheinander Platz eins belegt. Härteste Konkurrentin scheint Katharina Liensberger (Österreich) zu sein: Sie belegte im Riesenslalom mit nur 0,09 Sekunden Rückstand auf Gut-Behrami schon mal etwas überraschend Rang drei.

Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo: Slalom der Damen und Herren im Live-Ticker

Und bei den Herren am Sonntag? Natürlich sind alle deutschen Daumen für Linus Straßer* gedrückt! Die vergangenen zwei Wochen, sagt Straßer, habe er ganz gut nutzen können. Endlich mal kein Rennen mehr nach einer Art Vollsprint durch den Januar, dafür Training, zuletzt in Toblach eine gute halbe Stunde entfernt von Cortina d‘Ampezzo. „Es war“, berichtet er, „eine sehr coole und ruhige Vorbereitung.“

Auf „ruhig“ kam es dem 27 Jahre alten Münchner dabei vor allem an: Er habe sich wieder „besinnen“ und „auf das Wichtige fokussieren“ müssen, betont er, denn: Vor der WM war Straßer nach einem furiosen Jahresauftakt in ein Formtief gerutscht.

Sein Sieg in Zagreb und ein zweiter Platz in Adelboden haben Erwartungen geweckt. Felix Neureuther nannte Straßer einen „absoluten Favoriten" auf eine WM-Medaille. Straßer sieht „das positiv, das ist ein Zeichen, dass da etwas drin ist", dass er dieses Ziel wirklich erreichen kann. Aber er betont: „Favoriten sind da andere." Wir sind gespannt, was am Sonntag drin ist! (akl/dpa/sid)