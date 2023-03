Trauer um Skisprung-Star: Er galt seit mehr als fünf Monaten als verschollen

Mit nur 36 Jahren

Der Wintersport trauert um den Antonin Hajek. Der frühere tschechische Skisprung-Star verstarb mit nur 36 Jahren. Zuvor galt er seit Monaten als vermisst.

Prag - Nun herrscht traurige Gewissheit: Der frühere tschechische Skispringer Antonin Hajek ist tot. Der tschechische Ski- und Snowboard-Verband teilte diese Information am Freitag mit, nannte aber keine Details. Hajek wurde 36 Jahre alt und galt bereits seit Oktober 2022 als vermisst.

Smutná zpráva. 🖤 Zemřel bývalý vynikající skokan na lyžích, český rekordman a reprezentační trenér Antonín Hájek.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a přátelům. 🙏

Tondo, budeš nám chybět. 🦅 pic.twitter.com/OfNnNADCtM — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) March 10, 2023

„Ehre sei seinem Andenken und aufrichtiges Beileid seiner Familie und seinen Freunden. Tondo, wir werden dich vermissen“, schreibt der tschechische Ski- und Snowboard-Verband auf seinem offiziellen Twitter-Kanal. Hajek hält bis heute den landesweiten Rekort im Einzelfliegen, den er bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 in Planica mit 236 Metern aufgestellt hatte.

Bereits am 2. Oktober letzten Jahres war Hajek, der seine Karriere bereits im Jahr 2015 als 28-Jähriger gesundheitsbedingt beenden musste, von seiner Familie bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Verschiedene Spekulationen ploppten damals auf, beispielsweise, dass das einstige Skippring-Ass, das in seiner Laufbahn auch als tschechischer Skisprung-Nationaltrainer (2020) gewirkt hatte, einem möglichen Job in Malaysia nachgegangen sei. Nun endet die Suche nach dem ehemaligen Profisportler auf tragische Art und Weise.