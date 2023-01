Ausgerechnet am Freitag, den 13.: Ski-Talent (19) schreibt Wintersport-Geschichte

Von: Andreas Knobloch

Alexandria Loutitt gewann das Skispringen im japanischen Zao. © Screenshot Instagram Alexandria Loutitt

Für Alexandria Loutitt ging ausgerechnet am Freitag den 13. ein Traum in Erfüllung. Die junge Kanadierin gewann ein Weltcupspringen.

Zao - Wintersport-Geschichte schreibt man nicht alle Tage. Alexandria Loutitt hat es nun geschafft. Und das 40 Jahre nach dem letzten Erfolg eines Menschen ihrer Nation. Das 19-jährige Skisprung-Talent gewann nämlich das Springen im japanischen Zao. Und wer sich im Skispringen auskennt, der weiß, dass die Kanadier eher seltener eine Rolle auf dem Podest spielen. Wobei durch die deutsche Brille erwähnt sei: die DSV-Adler bekleckerten sich in letzter Zeit auch nicht mit Ruhm, mit Ausnahme von Philipp Raimund. Die Damen sind da schon erfolgreicher.

Althaus und Freitag: Skisprunghoffnungen aus Deutschland müssen sich Loutitt geschlagen geben

Skispringerin Selina Freitag hat den zweiten Podestplatz ihrer Karriere knapp verpasst. Die 21-Jährige aus Aue landete im japanischen Zao auf Rang vier, für das größte Aufsehen sorgte aber Loutitt. Die 19-Jährige, die zuvor nie auf dem Podest gestanden hatte, gewann als erste Kanadierin der Geschichte einen Weltcup.

Freitag lag nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei, fiel dann aber noch zurück. Die Olympia-Zweite Katharina Althaus (Oberstdorf) kämpfte sich mit einem starken zweiten Sprung noch vom 14. auf den sechsten Platz nach vorne.

Nicht zu schlagen war aber Loutitt. „Es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin überglücklich“, sagte die Teenagerin sechs Tage nach ihrem Geburtstag. Bei den Männern hatte es zuletzt 1983 durch Horst Bulau einen kanadischen Sieg gegeben.

Horst Bulau sprang noch im Parallel-Stil und holte 1983 den letzten kanadischen Skisprung-Sieg. © imago sportfotodienst

Skisprung-Gesamtwertung: Pinkelnig baut Vorsprung gegenüber Althaus aus

Hinter Loutitt landeten die Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Kreuzer auf dem Podest. Im Gesamtweltcup baute Pinkelnig mit 916 Punkten ihre Führung vor Althaus (717) aus.

Althaus und Freitag gehen somit am Samstag (9.00 MEZ/Eurosport) als Mitfavoritinnen in den ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte. In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft.

