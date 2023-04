Nach vier Jahren: Ex-Skisprung-Bundestrainer kehrt zum DSV zurück

Namhafte Trainer sollen DSV-Springer formen

Der Deutsche Skiverband verkündete am Freitag gleich zwei Neuzugänge. Unter anderem kehrt der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster zum DSV zurück.

Planegg – Von 2008 bis 24. März 2019 war Werner Schuster Bundestrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Nun kehrt er vier Jahre nach seinem Abschied zum Deutschen Skiverband zurück, wie dieser am Freitag in Person von Sportdirektor Horst Hüttel bekannt gab. Der Österreicher ist jedoch nicht der einzige Rückkehrer, denn auch Ronny Hornschuh ist künftig wieder Teil des DSV-Trainerstabs.

Deutscher Skiverband Gründung: 4. November 1905 Hauptsitz: Planegg Präsident: Franz Steinle Mitglieder: ca. 516.000

Neuzugänge beim DSV: Ex-Bundestrainer Werner Schuster kehrt nach vier Jahren zurück

Bei der Klausurtagung des DSV in Bischofsgrün wurden die beiden vielversprechenden Neuzugänge verkündet, die künftig für die Ausbildung zuständig sein sollen. Laut Sportdirektor Hüttel wolle man „im Nachwuchsbereich neue Impulse setzen“, zudem sollen die beiden Routiniers dabei helfen, „aktuelle Defizite zu beheben, um wieder dauerhaft möglichst viele Talente an die Weltspitze heranzuführen“.

Der ehemalige Bundestrainer Schuster wird demnach am Sommer im Männer- und Frauenbereich als „Cheftrainer Nachwuchs“ fungieren. Zuletzt hatte der „Goldschmied“ in seiner österreichischen Heimat beim Skigymnasium in Stams weitere Erfahrungen in der Ausbildung von Talenten gesammelt.

Skisprung: Ex-Bundestrainer Schuster sieht „beste Voraussetzungen“ in Deutschland

Der ehemalige Skispringer und heutige TV-Experte bei Eurosport freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, meine Expertise und Erfahrung als Trainer in die Nachwuchsarbeit einbringen zu können“, wurde der 53-Jährige in der Pressemitteilung des DSV zitiert.

„In meiner Zeit als Bundestrainer konnte ich das System und viele engagierte Trainer in Deutschland kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die mir in meiner neuen Rolle sicher zugutekommen“, meinte Schuster. Er sei außerdem „fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland mit unserem Stützpunktsystem beste Voraussetzungen haben, um auch in Zukunft Skispringerinnen und Skispringer auf Weltklasseniveau systemisch und strategisch ausbilden zu können“.

Skispringen: DSV-Rückkehrer Ronny Hornschuh übernimmt künftig B-Kader

Unter Werner Schusters Führung verspricht sich der Verband eine erfolgreiche Zukunft, immerhin holte das deutsche Team unter seiner Leitung bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 Mannschafts-Gold, hinzu kamen mehrere WM-Titel sowie zahlreiche weitere Medaillen bei Großereignissen. Nun soll der Nachwuchs von er Erfahrung des Hirscheggers profitieren.

Auch der ehemalige Skispringer Ronny Hornschuh kehrt zum DSV zurück, der Thüringer übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des deutschen B-Kaders. Der 48-Jährige beerbt damit Andreas Mitter an, der sich dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher anschließt. Hornschuh hatte von 2010 bis 2015 den Posten als leitender Skisprung-Stützpunkttrainer des DSV in Thüringen inne und schloss sich 2015 als Nationaltrainer dem Schweizer Skiverband an.

Hüttel hofft durch die Engagements der beiden Trainer auf eine Fortentwicklung seiner Sportler. „Beide sind mit dem DSV-System vertraut und verfügen über hohe Kompetenz und Führungsqualitäten. Zusammen mit allen beteiligten Trainern gilt es nun, die Qualität der Zusammenarbeit über alle Lehrgangsgruppen positiv zu entwickeln“, so der Funktionär. (ajr)

