Skispringen heute im Liveticker: Auf Formsuche vor dem Heim-Weltcup

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger ist aktuell bester Deutscher im Gesamtweltcup. © Florian Schroetter/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Bad Mitterndorf steht das nächste Skifliegen auf dem Programm, dann wollen die DSV-Adler wieder bessere Leistungen zeigen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Bad Mitterndorf - Mit dem zweiten Skifliegen am Kulm wird der Weltcup 2022/23 im Skispringen am Sonntag fortgesetzt. Der 1. Durchgang beginnt um 14:15 Uhr, das Finale steigt gegen 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Für das deutsche Team besteht dann die nächste Möglichkeit, das Formtief zumindest temporär zu verlassen und mit einem guten Gefühl zum Heim-Weltcup nach Willingen zu reisen. Am Samstag verpassten die DSV-Adler ein gutes Ergebnis, wobei Markus Eisenbichler (9.) immerhin in den Top Ten landete. Andreas Wellinger war Elfter, Pius Paschke, Constantin Schmid und Stephan Leyhe verpassten das Finale. Justin Lisso schaffte die Qualifikation nicht.

Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler weiterhin ohne Geiger und Raimund

In der gleichen Formation wird die deutsche Mannschaft auch den Sonntag angehen, Karl Geiger und Philipp Raimund sind nach wie vor daheimgeblieben und trainieren derzeit in Oberstdorf mit Bundestrainer Stefan Horngacher. Vor dem Wettbewerb gilt es allerdings erst die Qualifikation zu überstehen, welche um 12:45 Uhr stattfindet.

Skispringen im Liveticker: Kubacki wird vom Gejagten zum Jäger

Der Fokus beim Wettbewerb liegt auf Halvor Egner Granerud, der seit Samstag neuer Führender im Gesamtweltcup ist. Dawid Kubacki kam beim ersten Skifliegen nicht über den zehnten Platz hinaus und musste das Gelbe Trikot abgeben. Der Pole wird hoch motiviert sein, sich die Führung am Sonntag zurückzuholen. Auch Stefan Kraft und Domen Prevc, die am Samstag aufs Podest sprangen, muss man auf der Rechnung haben.

Das zweite Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf startet am Sonntag um 14:15, das Finale gegen 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

