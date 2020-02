Skispringen im Liveticker: Fliegt Leyhe zum nächsten Erfolg?

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird mit einem Skifliegen in Bad Mitterndorf fortgesetzt. Das Fliegen am Kulm gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de

Bad Mitterndorf - Weiter geht es mit dem Weltcup im Skispringen. Am Wochenende sind in Bad Mitterndorf die fliegerischen Qualitäten der Skispringer gefragt. chiemgau24.de ist heute ab 11:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

11:33: Der Tscheche Roman Koudelka fällt hinter Eisenbichler zurück. Noch einer muss hinter dem Deutschen landen, dann ist er im 2. Durchgang dabei.

11:32: Michael Hayböck aus Österreich, zeigt hier einen starken Flug. 215,5 Meter, damit ist er knapp hinter Aalto Zweiter.

11:31: Jetzt kommt Markus Eisenbichler. Er kippt gleich nach dem Absprung nach links weg, kommt nicht ins Fliegen, landet trotzdem noch bei 201 Meter. Damit ist er Neunter und noch nicht für den 2. Durchgang qualifiziert.

11:29: Robin Pedersen aus Norwegen geht auf 205 Meter, ist damit Dritter und im 2. Durchgang, für den die besten 30 qualifiziert sind, dabei.

11:27: Nicht mehr lange, dann sehen wir mit Markus Eisenbichler den ersten Deutschen.

11:25: Wir haben einen neuen Führenden. Antti Aaalto aus Finnland fliegt auf 214,5 Meter und geht klar an die Spitze.

11:23: So, und schon geht es deutlich weiter. 211 Meter für Jakub Wolny aus Polen, er geht in Führung.

11:22: Die Jury reagiert auf die kurzen Sprünge und geht zwei Anlaufluken nach oben. Das macht umgerechnet knapp einen Meter mehr Anlauf und entsprechend mehr Tempo.

11:20: 20 Springer sind unten, Jurij Tepes aus Slowenien liegt weiter in Führung.

11:18: Weiterhin haben wir hier nur einen Sprung über 200 Meter gesehen. Da geht deutlich mehr, der weiteste Trainingssprung ging auf 233,5 Meter.

11:15: Die Stimmung am Kulm ist gut, die Fans freuen sich gleich auf die besten Flieger der Welt. Noch ist der Wettbewerb etwas zäh bislang.

11:13: Artti Aigro aus Estland kommt an Tepes heran, 197 Meter reichen aber nicht für die Spitze. Aigro ist Zweiter.

11:11: Zehn Springer sind unten, Tepes liegt weiter an der Spitze.

11:09: Viele Athleten tun sich noch schwer hier am Kulm. Oben fehlt der Aufwind, es herrscht eher Seitenwind.

11:07: Jurij Tepes aus Slowenien ist der erste, der die 200-Meter-Marke knapp. Punktlandung, mit 200 Metern geht er in Führung.

11:06: Schauen wir auf die Startnummern der Deutschen. Markus Eisenbichler kommt mit der 30, Pius Paschke mit der 33, Constantin Schmid mit der 38, Stephan Leyhe mit der 47 und Karl Geiger als Vorletzter mit der 52.

11:04: Noch sehen wir hier nicht die großen Weiten. Die besten Springer des Weltcups kommen aber noch.

11:02: Heute geht es nicht nur um den Tagessieg, auch der Kampf ums Gelbe Trikot des Gesamtführenden steht im Fokus. Stefan Kraft aus Österreich führt die Wertung derzeit mit 68 Punkten Vorsprung auf Karl Geiger aus Oberstdorf an. Dritter ist der Polen Dawid Kubacki, der 105 Punkte hinter Geiger liegt. Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick

11:00: So, jetzt geht es los. Die Windbedingungen sind stabil heute, einem sicheren Skifliegen steht erstmal nichts im Wege.

Vor dem Springen: Um 11:00 Uhr geht es hier also los. Nachdem die Qualifikation wegen zu starken Windes abgesagt werden musste, sind heute 53 Springer am Start. In der Regel sind es bei einem Weltcup ja nur deren 50.

Vor dem Springen: Den weitesten Sprung zeigte Zyla mit 233,5 Metern.

Vor dem Springen: Karl Geiger wurde als bester Deutscher Sechster, Pius Paschke 15., Markus Eisenbichler 24., Constantin Schmid 25. und Stephan Leyhe 27.

Vor dem Springen: Der Trainingsdurchgang ist gerade zu Ende gegangen, Yukiya Sato aus Japan hat vor seinem Landsmann Ryoyu Kobayashi und Piotr Zyla aus Polen gewonnen.

Vor dem Springen: Erstmals in dieser Saison wird heute also ein Skifliegen ausgetragen. Am Kulm in Bad Mitterndorf kann es durchaus über die 235 Meter weit gehen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Weltcup im Skispringen.

Skispringen: Der Vorbericht zum Fliegen in Bad Mitterndorf

Am Samstag und am Sonntag soll jeweils ein Skifliegen vom legendären Kulm in Bad Mitterndorf stattfinden. Es sind die ersten Wettbewerbe im Skifliegen im Weltcup-Kalender 2019/20 im Skispringen.

Aus deutscher Sicht richten sich dabei die Augen auf Karl Geiger und Stephan Leyhe. Während Geiger in der Gesamtwertung der Saison 2019/20 weiterhin Zweiter ist und um das Gelbe Trikot kämpft, feierte Leyhe am vergangenen Wochenende in Willingen seinen ersten Weltcupsieg und geht als Anwärter auf die vorderen Plätze ins Skifliegen von Bad Mitterndorf.

Skifliegen: Qualifikation wird abgesagt

Neben Geiger und Leyhe sind aus dem deutschen Team von Bundestrainer Stefan Horngacher Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid mit nach Österreich gereist. Skifliegen: Die Startliste zum Fliegen in Bad Mitterndorf

Wegen starken Windes wurde die Qualifikation am Freitagmorgen abgesagt. Am Samstag soll nun um 9.45 Uhr zunächst ein Trainingsdurchgang stattfinden. Ab 11.00 Uhr dürfen alle 53 Starter im Wettkampf dabei sein.

