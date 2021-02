Skispringen im Liveticker: Generalprobe und Premiere auf einen Schlag

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit dem ersten Mixed-Springen der Saison fortgesetzt. Es ist der letzte Wettkampf vor der WM. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Rasnov- Weiter geht es im Weltcup 2020/21 im Skispringen. Von der Normalschanze im rumänischen Rasnov geht es im Mixed-Springen zur Sache. um 9:45 Uhr beginnt das Springen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wird beim abschließenden Mixed-Wettbewerb im rumänischen Rasnov nicht dabei sein.

Skispringen im Liveticker: So sieht das deutsche Team aus

Der 29 Jahre alte Bayer wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht für das Springen am Samstag berücksichtigt, wie der Chefcoach am Freitag im ZDF erklärte. Stattdessen werden in Karl Geiger und Pius Paschke die beiden besten Springer vom Einzel am Freitag an den Start gehen.

Bei den Damen hat Bundestrainer Andreas Bauer Anna Rupprecht und Luisa Görlich aufgeboten. Katharina Althaus steckt im Formtief und wurde überraschend nicht berücksichtigt

Eisenbichler war beim Springen am Freitag wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden. Deutschland zählt in dem Wettbewerb, der auch zum WM-Programm in Oberstdorf zählt, zu den Favoriten. Im Mixed treten je zwei Frauen und zwei Männer an, die Punkte werden addiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Damen und Herren im laufenden Weltcup noch nicht gemeinsam am Start. Das wird sich in Rasnov ändern und dann auch bei der WM der Fall sein.

