Skispringen jetzt im Live-Ticker: Olympia-Traum lebt! Team Deutschland auf Medaillenkurs

Luchse hoffen nach Niederlagenserie auf eine Überraschung

Nach den zuletzt erfolglosen Auftritten in der Bundesliga wollen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten endlich wieder punkten. Gegner der Norddeutschen ist am Samstag (19.00 Uhr) in der heimischen Nordheidehalle der Tabellensiebte HSG Bensheim/Auerbach. Der Optimismus von Geschäftsführer Sven Dubau nach nur einem Sieg in zehn Spielen hält sich in Grenzen: