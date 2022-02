Olympia-Drama beim Skispringen: Jetzt äußern sich die umstrittenen Kontrolleure - und giften zurück

Von: Antonio José Riether

Teilen

Sara Takanashi war eine der Frauen, die disqualifiziert wurde. © IMAGO / Kyodo News

Beim Mixed-Event im Skispringen kam es zu einem Olympia-Eklat. Nun sprechen erstmals die kritisierten Kontrolleure selbst und weisen die Vorwürfe von sich.

Bei den Olympischen Winterspielen ging das deutsche Team im Skisprung-Teamevent an den Start, es folgte eine Farce.

Bei der Premiere des Wettbewerbs kam es zu vier Disqualifikationen (Update vom 7. Februar, 13.51 Uhr)

Jetzt sprechen die umstrittenen Kontrolleure der FIS über die Situation - und giften gegen die Teams zurück. (Update vom 8. Februar, 13.45 Uhr)

>>Live-Ticker aktualisieren<<

Update vom 8. Februar, 13.45 Uhr: Nach dem skurrilen Mixed-Wettbewerb vom Montag haben sich nun erstmals die umstrittenen Materialkontrolleure Agnieszka Baczkowska (Frauen) und Mika Jukkara (Herren) zu Wort gemeldet. Sie hatten insgesamt fünf Athletinnen - darunter auch Katharina Althaus - wegen falscher Anzugmaße disqualifiziert. „Ich hätte nicht gedacht, dass es im olympischen Wettbewerb so aussehen würde. Ich dachte, dass sich die Teams auf solche Wettkämpfe vorbereiten und es ernst nehmen würden. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn jemand mit einem 10 Zentimeter zu großen Anzug zu Olympia kommt?“, erklärte Baczowska bei TVP Sport. Jukkara, der seit dieser Saison für die Kontrollen der Herren zuständig ist, räumte zudem bei MTV Urheilu mit dem Gerücht auf, er habe bei der Vermessung der Damen-Anzüge seine Finger mit im Spiel gehabt: „Frauen sind getrennt. Ich habe kein Recht, Frauen zu messen.“ Auf mehr Glück bei der Materialkontrolle hoffen die Nordischen Kombinierer, die am Mittwoch beim Wettkampf von der Normalschanze (9 und 12 Uhr, ZDF und hier im Live-Ticker) erstmals um Medaillen kämpfen.

Im Ski Alpin spielen die Anzüge nicht so eine große Rolle. Holt Lena Dürr im Slalom eine Medaille?

Olympia-Drama: Slowenien gewinnt „Skandal“-Springen! Deutsches Team wird disqualifiziert und tobt

Update vom 7. Februar, 14.40 Uhr: Eigentlich hätte die Premiere des Mixed-Skispringens ein großes Event werden sollen, stattdessen sorgten die kuriosen Entscheidungen der Sprungleitung für ein großes Favoritensterben. So wurden die Teams aus Japan, Österreich, Deutschland und Norwegen disqualifiziert - oder besser gesagt jeweils eine Frau aus jedem Team. Grund dafür waren wohl fehlerhaftes Material der Anzüge der Athletinnen sowie deren Größe.

Am Ende des Wettbewerbe bejubelten die vier Slowenen Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj und Peter Prevc die Goldmedaille, das russische Team landete auf Platz zwei, Bronze ging überraschend an Kanada.

Horst Hüttel, sportlicher Leiter des DSV, war angesichts der Disqualifikationen außer sich. Im ZDF meinte er: „Wir sind stocksauer. Die Mädels sind die gleichen Anzüge gesprungen wie im Einzel. Das ist nicht nachvollziehbar. Sie sagt, sie ist so durchgecheckt worden wie noch nie, sie sagt, so lange, bis was gefunden wurde. Wenn man drei Top-Athleten rausnimmt, muss man sich als FIS hinterfragen. Das ist für unseren Sport ein richtiger Mist. Irgendwas muss heute anders abgelaufen sein. Das ist skandalös. Das versteht keiner. So macht man den Sport kaputt“, so der ehemalige Kombinierer nach der äußerst fragwürdigen Entscheidung.

Olympia 2022: Skispringen (Mixed-Team, Normalschanze) Ergebnisse:

Platzierung Nation Punkte Gold Slowenien (Kriznar, Zajc, Bogataj, P.Prevc) 1001.50 Silber ROC (Machinia, Sadrejew, Awwakumowa, Klimow) 890.30 Bronze Kanada (Loutitt, Soukup, Strate, Boyd-Clowes) 844.60

Lesen Sie auch Skispringen: Eisenbichler disqualifiziert, deutsches Team mit großen Problemen Der Weltcup 2021/22 im Skispringen wurde am Samstag fortgesetzt. Wenige Tage nach der Vierschanzentournee wurde wieder in Bischofshofen gesprungen. Dabei erlebten die DSV-Adler einen bitteren Tag, Marius Lindvik siegte. Skispringen: Eisenbichler disqualifiziert, deutsches Team mit großen Problemen Slowenien siegt in Willingen: Deutschland auf Rang vier Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer haben beim Mixed-Wettbewerb in Willingen den vierten Platz belegt. Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth und Karl Geiger mussten sich am Freitag auf der Großen Mühlenkopfschanze der siegreichen slowenischen Mannschaft, Norwegen und den drittplatzierten Österreichern geschlagen geben. Slowenien siegt in Willingen: Deutschland auf Rang vier

Update, 14.31 Uhr, Finale 4. Lauf: Kanadas Mackenzie Boyd-Clowes bringt starke 101,5 Meter auf die Schanze und lässt Kobayashi nicht vorbei. Auch Russland greift nach der Medaille, da Evgeniy Klimov starke 103 Meter weit kommt. Nach Klimovs Sprung hängt alles von Sloweniens Peter Prevc ab, der 101,5 Meter weit fliegt und sich wohl den Sieg sichert! Noch gibt es jedoch einen Material-Check...

Update, 14.28 Uhr, Finale 4. Lauf: Nun darf auch noch Kobayashi springen und zeigt noch einen 106-Meter-Satz, trotz der Disqualifikation könnten die Asiaten noch Kanada überholen. Zuvor war Österreichs Fettner zumindest 102 Meter weit gekommen.

Update, 14.25 Uhr, Finale 4. Lauf: Er konnte sich im letzten Lauf nicht steigern, Roman Koudelka springt fürs tschechische Team nur 92,5 Meter weit. Der Pole Kamil Stoch zeigt, was er kann und springt über 102,5 Meter. Auch der Norweger Marius Lindvik, der im Einzel auf Platz sieben landete, zeigt mit 100,5 Metern eine gute Leistung. Doch er und sein Team sind bereits raus.

Olympia live: Mixed-Skisprung-Wettbewerb im Ticker - Slowenien auf Medaillenkurs

Update, 14.22 Uhr, Finale 3. Lauf: Die Slowenin Ursa Bogataj baut vor dem letzten Lauf die Führung für ihre Nation aus. Die Olympiasiegerin springt 100 Meter weit, die Führung liegt nun bei 115,5 Punkten!

Update, 14.19 Uhr, Finale 3. Lauf: Die Japanerin Yuki Ito kommt nach eigen Fehlerchen stolze 88 Meter weit, ihre ebenfalls von der Disqualifikation betroffene Norwegerin Silje Opseth zeigt einen Versuch über 83 Meter.

Update, 14.13 Uhr, Finale 3. Lauf: Die erste Springerin im dritten Lauf ist die Kanadierin Abigail Strate, die mit 91,5 Metern einen soliden Sprung zeigt, derweil entfernt sich Tschechien nach einem schwachen Sprung vom Podium. Russland steuert hingegen auf eine Medaille zu, Irina Avvakumova kommt auf 91,5 Meter. Die Polin Kinga Rajda enttäuscht daraufhin mit 73,5 Metern.

Update, 14.11 Uhr, Finale 2. Lauf: Der Japaner Yukiya Sato springt 100,5 Meter weit, sein norwegischer Komkurrent Robert Johansson kommt 99,5 Meter weit. Doch sein Sprung bleibt wohl ohne großen Effekt. Der Grund: eine weitere Disqualifikation! Diesmal ist das norwegische Team das leidtragende, an Anna Odine Strøm solle es gelegen haben. Slowenien schließt den zweiten Lauf mit einem 100-Meter-Sprung ab, Stefan Kraft erzielt bei seinem Versuch zumindest noch 102 Meter, auch wenn Österreich schon raus ist.

Olympia: Mixed-Skisprung-Wettbewerb im Live-Ticker - Katharina Althaus disqualifiziert

Update, 14.07 Uhr, Finale 2. Lauf: Im Finaldurchgangs macht der Kanadier Matthew Soukup den Anfng, kommt aber nur 89 Meter weit. Dann kommt Russe Danil Sadreev an die Reihe, nach einem sauberen Flug fliegt er 100,5 Meter weit. Der Tscheche Cestmir Kozisek kann nur noch 92,5 Meter weit kommen. Doch Dawid Kubacki legt einen drauf und springt auf 101 Meter.

Update, 14.03 Uhr, Finale 1. Lauf: Die Russin Irma Makhinia holt zu einem starken Sprung raus und landet bei 81,5 Metern, die Polin Nicole Konderla steigert sich nicht mehr und fliegt lediglich 72,5 Meter weit. Norwegens Anna Odine Strøm haut einen raus: 93,5 Meter weit fliegt sie und untermauert die Medaillen-Ambitionen. Die Slowenin Nika Kriznar kommt trotz eines verpassten Absprungs auf 99,5 Meter - mit 62,2 Punkten führt Slowenien nun vor Norwegen.

Update, 13.56 Uhr, Finale 1. Lauf: Die disqualifizierte Japanerin Sara Takanashi muss im ersten Lauf noch mitspringen, die Weite ist dabei bereits unerheblich. Obwohl sie 98,5 Meter weit springt, weint sie bei ihrer Landung. Die Kanadierin Alexandria Loutitt kommt davor auf 90 Meter, 73,5 Meter weit kommt die Tschechin Klára Ulrichová.

Update, 13.51 Uhr: Katharina Althaus wurde disqualifiziert, ihre Trainer reagieren auf die kuriose Aktion der Jury. „Bei der Katha war es der Anzug, der zu groß war. Wir haben noch keinen Kontakt gehabt und wissen nicht genau, was war“, erklärte Frauen-Bundestrainer Maximilian Mechler die Situation. Auch Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher stand vor dem ZDF-Mikrofon und polterte drauf los.

Olympia: Mixed-Skisprung-Wettbewerb im Ticker - Bundestrainer spricht nach Disqualifikation von „Kasperltheater“

„Es war natürlich echt bitter. Man muss halt mal sagen, dass sie bei Olympia anfangen, anders oder mehr zu kontrollieren und zu messen. Für mich ist es langsam ein Kasperltheater. Wir haben im Herren-Bereich schon viele Probleme gemacht und jeden Tag werden neue Regeln aufgestellt. Es nicht nicht im Sinne des Sports“, meinte der Österreicher. „Ich muss mir überlegen, ob ich das noch länger mitmache“, fügte er hinzu.

Update, 13.44 Uhr: Nach den bizarren Entscheidungen im ersten Durchgang sind Deutschland, Österreich und Japan disqualifiziert. Das Finale um den Wettbewerb findet um 13.51 Uhr statt, dann geht es mit den besten acht Teams weiter. Deutschland ist nicht mehr mit von der Partie.

Update, 13.33 Uhr: Nun jagt eine bittere Entscheidung die nächste! Kurz nach dem ersten Durchgang, in dem Slowenien vor Norwegen und dem russischen Team führt, gibt es die Schreckendnachricht. Nach Japan und Österreich ist auch Deutschland disqualifiziert. Katharina Althaus, die am Samstag noch die Silbermedaille holte, wurde ebenfalls aufgrund eines nicht regelkonformen Anzuges vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Kommentatoren im ZDF zeigten sich bestürzt und sprachlos über die Entschlüsse der Jury.

Olympia: Mixed-Wettbewerb im Skispringen - Zwischenstand nach dem 1. Durchgang:

Platzierung Nation 1. Platz Slowenien 2. Platz Norwegen 3. Platz Russland

Update, 13.29 Uhr - 4. Lauf: Auch der Norweger Marius Lindvik zeigt einen guten Sprung, der Slowene Peter Prevc kommt 101,5 Meter weit. Den ersten Durchgang schließt dann der Österreicher Manuel Fettnermit einem Flug über 101 Meter ab.

Update, 13.26 Uhr - 4. Lauf: Und was macht Karl Geiger? Der Oberstdorfer kommt 101,5 Meter weit und jubelt bei seiner Landung!

Update, 13.26 Uhr - 4. Lauf: Für das russische Team setz Evgeniy Klimov mit 100,5 Metern eine Duftmarke, darauf springt Kamil Stoch aus Polen 99,5 Meter weit. Ryoyu Kobayashi von den ausgeschiedenen Japanern zeigt immerhin einen Flug über 102,5 Meter.

Update, 13.22 Uhr - 4. Lauf: Die Gastgeber sind raus, Jiawen Zhao kommt als vierter seines Teams dran und schließt den ersten Durchgang mit 74 Metern ab. Danach kommt der Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes dran und zeigt einen starken 101,5-Meter-Flug, darauf folgt der Tsheche Roman Koudelka mit 93 Metern.

Update, 13.19 Uhr - 3. Lauf: Die Polin Kinga Rajda muss sich mit einem Sprung über 80,5 Meter begnügen, die Norwegerin Silje Opseth springt 91 Meter weit. Kurz danach ist Katharina Althaus am Start. Die Silber-Gewinnerin im Einzel schafft es auch heute, zu überzeugen und kommt starke 104 Meter weit. Ihre größte Konkurrentin, die Slowenin Ursa Bogataj, kommt 106 Meter weit und setzt ein Ausrufezeichen.

Olympia: Mixed-Skispringen im Live-Ticker - zweites Team im ersten Durchgang disqualifiziert

Update, 13.15 Uhr - 3. Lauf: Auch der dritte chinesische Sprung ist schwach, mehr als 65 Meter schafft Qingyue Peng nicht. Kurz danach ist die Kanadierin Abigail Strate an der Reihe und legt einen 93,5-Meter-Sprung hin. Die Russin Avvakumova fliegt immerhin 90 Meter weit, Karolina Indrackova aus Tschechien muss sich mit 78 Metern zufrieden geben.

Und wieder gibt es eine Disqualifikation, nach der Japanerin Sara Takanashi ist auch die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz disqualifiziert worden. Der Grund ist wohl der Anzug der Springerin. Damit sind zwei Teams so gut wie raus aus dem Titelrennen.

Update, 13.09 Uhr - 2. Lauf: Der Slowene Timi Zajc ist mit seinem Team ebenfalls gut dabei, 97,5 Meter weit fliegt er, dann beendet der Österreicher mit Stefan Kraft den zweiten von vier Läufen im ersten Durchgang mit einem 102-Meter-Sprung.

Update, 13.05 Uhr - 2. Lauf: Nachdem der Norweger Robert Johansson 99,5 Meter weit springt, ist Constantin Schmid für Deutschland dran. Der 22-Jährige kommt 101 Meter weit und wahrt die Chancen seines Teams, das gut im Rennen ist.

Update, 13.02 Uhr - 2. Lauf: Der Russe Danil Sadreev springt 99,5 Meter weit, kurz nach ihm kommt der Pole Dawid Kubacki auf starke 96 Meter.

Olympia live: Mixed-Skispringen im Ticker - Japan plötzlich disqualifiziert

Derweil ist für Japan der Wettbewerb wohl vorbei, da Sara Takanashi aufgrund eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert wurde. Damit Team um Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi so gut wie draußen! Der zweite Japaner Yukiya Sato holt dennoch alles raus und fliegt 99,5 Meter weit.

Update, 12.59 Uhr - 2. Lauf: Nun sind die Männer an der Reihe! Den Anfang macht der Chinese Qiwu Song, der bereits in der Probe stürzte. Er kommt lediglich 71.5 Meter weit. Viel besser macht es der Kanadier Matthew Soukup, der 87 Meter weit kommt, aber wohl der schlechtste seines Teams bleiben wird. Im Anschluss ist der Tscheche Cestmir Kozisek an der Reihe und kommt 91 Meter weit.

Update, 12.56 Uhr - 1. Lauf: Auf Freitag folgt die Slowenin Nika Kriznar, die mit 101 Metern einen super Versuch hinlegt und sich aufgrund der Haltungsnoten die Führung vor Japan schnappt. Kurz nach ihr kommt die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz dran - und enttäuscht mit 85,5 Metern.

Update, 12.54 Uhr - 1. Lauf: Die erste Deutsche ist Selina Freitag, die mit 88 Metern und technischen Unsicherheiten in den Wettbewerb startet.

Update, 12.51 Uhr - 1. Lauf: 86 Meter weit geht es im ersten Durchgang für die Russin Irma Makhinia, für Polen holt Nicole Konderla lediglich auf 75,5 Meter. Doch die Japanerin Sara Takanashi setzt danach neue Maßstäbe mit ihrem 103-Meter-Versuch. Auch der Sprung der Norwegerin Anna Odine Strøm kann sich sehen lassen, sie kommt 92 Meter weit.

Update, 12.47 Uhr - 1. Lauf: Im Anschluss ist die Kanadierin Alexandria Loutitt dran und legt einen Sprung über 84 Meter hin. Anschließend geht die 17-Jährige Klára Ulrichová für Tschechien an den Start und fliegt 78,5 Meter weit.

Olympia live: Mixed-Skispringen im Ticker - kann Deutschland aufs Podest springen?

Update, 12.45 Uhr - 1. Lauf: Und los geht es mit dem Team-Wettbewerb, das chinesische Team macht den Anfang mit Bong Bing, die 76 Meter weit fliegt.

Update, 12.33 Uhr: Die Spannung steigt im Skisprung-UFO in Zhangjiakou, das offiziell den Namen Snow Ruyi National Ski Jumping Centre trägt. Noch etwa zehn Minuten fehlen zum Beginn des ersten Durchgangs im Team-Event. Kann sich das deutsche Quartett die nächste Medaille im Skisprung holen?

Update vom 7. Februar, 12.15 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Start des Mixed-Springens, bei dem sich das deutsche Team durchaus Hoffnungen auf einen Podestplatz machen kann. Dafür bräuchte es jedoch gute Durchgänge alle vier Springer, ab 12.45 startet der erste von zwei Durchläufen auf der Normalschanze von Zhangjiakou.

Olympia 2022: Mixed-Skispringen im Live-Ticker - nächste Medaille für Deutschland?

Update vom 7. Februar, 11.54 Uhr: Der Mixed-Mannschaftswettbewerb im Skispringen startet in einer guten Dreiviertelstunde. Deutschland wird als eine von zehn Ländern an der Olympia-Premiere des Events teilnehmen. Der DSV geht mit dem Quartett Karl Geiger, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Selina Freitag in den Wettbewerb, Markus Eisenbichler ist nach einer schwachen Einzelleistung am Samstag nicht mit dabei.

Erstmeldung vom 7. Februar:

Zhangjiakou - Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer erlebten bei den laufenden Olympischen Winterspielen in und um Peking bereits ein Wechselbad der Gefühle. Während Katharina Althaus am Samstag beim Frauen-Einzelspringen die Goldmedaille nur um Haaresbreite verpasste und sich Silber sicherte, fanden sich die Männer um Karl Geiger überhaupt nicht in den Wettbewerb ein.

Olympia live: Mixed-Skispringen ohne Markus Eisenbichler - Siegsdorfer enttäuschte zuvor

Beim Springen von der Normalschanze am Sonntag enttäuschte Geiger, der nur auf Rang 15 landete. Etwas stärker präsentierte sich hingegen Constantin Schmid, der etwas überraschend vor seinen stärker eingeschätzten Kollegen auf dem 11. Platz landete. Markus Eisenbichler kam als schlechtester Deutscher nicht über Platz 31 hinaus, Stephan Leyhe wurde 24. Für Eisenbichler hat der schwache Auftritt am Samstag weitere Konsequenzen.

Denn für Bundestrainer Stefan Horngacher ist der Siegsdorfer seitdem keine Option mehr für den Mixed-Wettbewerb. Der 30-jährige sechsfache Weltmeister fiel also aus der Nominierung, bei der zwei Männer und zwei Damen gemeinsam als Team für eine Nation antreten. Für Eisenbichler erhielt Constantin Schmid nun den Vorzug, der 22-jährige Oberaudorfer wird neben Karl Geiger die deutschen Männer vertreten.

Markus Eisenbichler beim Mixed-Event von der Normalschanze nicht mitspringen. © Christof Stache/imagi-images

Olympia live: Überraschung auch bei deutschen Frauen - Freitag springt neben Althaus

Für die deutschen Frauen geht die frischgebackene Silbermedaillen-Gewinnerin Katharina Althaus an den Start, was die Medaillenchancen des DSV-Teams steigern sollte. Außerdem entschied sich Frauen-Bundestrainer Maximilian Mechler für Selina Freitag als zweite Starterin. Dies kommt etwas unerwartet, die Sächsin am Samstag noch auf Rang 22 landete, während ihre Kollegin Juliane Seyfarth das Springen auf dem 19. Platz beendete.

Ab 12.45 Uhr startet der erste Durchgang, dann wird es ernst für die deutschen Springer. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Teams aus Norwegen und Slowenien, die als größte Konkurrenten um Edelmetall gelten. Doch auch Japan oder Polen rechnen sich dank ihrer Spitzenkräfte durchaus Chancen aus. (ajr)