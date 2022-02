Skispringen bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Von: Tom Offinger

Teilen

Die deutschen Skispringer präsentieren sich derzeit in bestechender Form und wollen auch bei Olympia 2022 überzeugen. Die Medaillenentscheidungen in der Übersicht.

München - Mit den Olympischen Winterspielen in Peking steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres 2022 bereits vor der Tür. Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen die besten Athleten in China um die begehrten Medaillen. Die Skisprung-Wettbewerbe erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und auch dieses Jahr kommt den insgesamt fünf Entscheidungen große Bedeutung zu. Wie bei zahlreichen anderen Sportarten befindet sich der Austragungsort nicht direkt in der chinesischen Hauptstadt, sondern rund 195 km außerhalb Pekings, im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre.

Skispringen bei Olympia 2022: Deutsche Athleten in hervorragender Form

Die Winterspiele in Pyeongchang verliefen aus Sicht der deutschen Skispringer mehr als erfreulich: Mit einmal Gold und dreimal Silber belegten die DSV-Adler Rang zwei hinter Norwegen (zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen), Andreas Wellinger krönte sich von der Normalschanze zum Olympiasieger. Auch vier Jahre später stehen die Chancen nicht schlecht, einige deutsche Medaillen in Empfang zu nehmen. Karl Geiger und Markus Eisenbichler präsentierten sich in den vergangenen Wochen in Topform und auch Katharina Althaus, Silbermedaillengewinnerin von 2018, rechnet sich als Weltcup-Zweite viel aus.

Wann stürzen sich die Sprung-Asse von der Schanze? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 5. Februar

Qualifikation der Männer von der Normalschanze (ab 7.20 Uhr live bei Eurosport)

Athlet Nation Weite/Punkte 1. 2. 3.

Springen der Frauen von der Normalschanze (ab 11.45 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Athletin Nation Weite/Punkte 1. 2. 3.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 6. Februar

Springen der Männer von der Normalschanze (ab 12.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Lesen Sie auch Biathlon bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick Nach 2018 wollen die deutschen Biathleten auch bei Olympia 2022 in Peking für einen Medaillenregen sorgen. Die Wettkämpfe mit allen Sendeterminen in der Übersicht. Biathlon bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick Bob bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten Wie bei den vorherigen Spielen gelten auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 deutsche Piloten als Favoriten für einen Medaillenplatz in den Bob-Wettbewerben. Bob bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Athlet Nation Weite/Punkte 1. 2. 3.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 7. Februar

Mixed-Wettbewerb von der Normalschanze (ab 12.45 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Nation Athletinnen/Athleten Weite/Punkte 1. 2. 3.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 11. Februar

Qualifikation der Männer von der Großschanze (ab 12.00 Uhr live bei Eurosport)

Athlet Nation Weite/Punkte 1. 2. 3.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 12. Februar

Springen der Männer von der Großschanze (ab 12.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athlet Nation Weite/Punkte 1. 2. 3.

Skispringen bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 14. Februar

Mannschaftswettbewerb der Männer von der Großschanze (ab 12.00 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Nation Athleten Weiten/Punkte 1. 2. 3.