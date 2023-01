Deutschlands neues Skisprung-Gesicht: Der Mann, den sie „Hille“ nennen, „scheißt sich einfach nix“

Von: Andreas Knobloch

Skisprung-Hoffnung Philipp Raimund überzeugt bei der Vierschanzentournee. © IMAGO / Eibner

Wenn Karl Geiger oder Markus Eisenbichler bei der Vierschanzentournee schwächeln, haben andere deutsche Skispringer die Möglichkeit. So wie Philipp Raimund.

Innsbruck – Es war und ist wahrlich nicht die Vierschanzentournee der deutschen Skispringer. Karl Geiger schürte Hoffnungen beim Auftakt in Oberstdorf, schwächelte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und scheiterte desaströs bei der Qualifkation für das dritte Springen in Innsbruck. Andreas Wellinger ist der Einzige, der einigermaßen weit vorne mitspringt, mit der Gesamtwertung bei der Tournee hat aber auch er nichts tun. Doch es gibt einen kleinen, neuen Stern am deutschen Wintersporthimmel.

Skisprung-Neuling Philipp Raimund überzeugt: „Extrem unbedarft“

Der kleine Hoffnungsschimme trägt den Spitznamen „Hille“. Als neues Skisprung-Gesicht Deutschlands durfte er schon einige Interviews geben, bei denen er mit einem Grinsen in die Kamera strahlte. „Der Hille ist echt ein lustiger und aufgeweckter Kerl, ich würde auch sagen ein extrovertierter Kerl. Er geht auf die Leute zu. Er ist extrem unbedarft. Ich glaube, der scheißt sich einfach nix“, sagte Karl Geiger über seinen Teamkollegen Philipp Raimund.

Der 22-Jähríge ist der Youngster im Team von Stefan Horngacher. Mit Platz 14 in Oberstdorf und Platz 15 in Garmisch hat der junge Mann auf sich aufmerksam gemacht. Der Wahl-Oberstdorfer fiel auch mit seiner kecken Art und seinen erfrischenden Interviews auf. „Manchmal müssen ihn die Trainer bremsen. Wenn er in seiner Euphorie ist, würde er nur noch Autogramme und Interviews geben - und den nächsten Sprung verpassen“, sagte Geiger mit einem Schuss Übertreibung. In den vergangenen fünf, sechs Jahren bestand Deutschlands Skisprung-Team eigentlich immer aus den gleichen Gesichtern, nun kommt mal wieder ein neues dazu.

„Hille“ selbstkritisch, selbst nach Platz elf: Raimund will in Innsbruck „konsequenter Spannung halten“

Horngacher sieht bei dem Schützling alle sportlichen Grundlagen vorhanden. „Es ist einfach ein Prozess in den nächsten Jahren, dieses Potenzial noch besser auszuschöpfen. Dann wird er den Schritt mal machen, damit er ganz oben steht“, sagte der 53-Jährige. Wo er sportlich noch Luft nach oben hat, ist er in einer anderen Kategorie schon an der Spitze angekommen: als Gesprächspartner. „Man muss sich manchmal fragen, ob er keinen Friseur hat - weil er alles erzählt“, sagte Horngacher auf dem Pressepodium. Geiger und Andreas Wellinger saßen neben dem Coach und mussten direkt grinsen.

Für das Springen am 4. Januar (bei uns im Live-Ticker) ist Raimund auch wieder qualifiziert. Mit 121,5 Metern wurde Hille abermals bester Deutscher und belegte Platz elf. „Ich hatte ein bisschen Probleme im Flug, morgen muss ich konsequenter die Spannung halten. Dann sind noch zwei, drei Meter mehr drin und vielleicht eine bessere Landung“, sagte Raimund im Anschluss. Er muss gegen den Amerikaner Dean Decker ran - in der derzeitigen Form Raimunds sicherlich kein Problem. (ank mit dpa)