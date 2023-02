„Skandalös“: ZDF bricht Übertragung der Skisprung-WM Sekunden vor deutschem Doppel-Medaillengewinn ab

Von: Stefan Schmid

Das ZDF bricht die Live-Übertragung von der Skisprung-WM vor dem Ende ab. Fans und Verband machen ihren Unmut über den Vorgang Luft.

Planica - Am Samstagabend hat das ZDF die Übertragung von der Skisprungschanze in Planica vor dem Ende des Wettkampfes abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten noch drei deutsche Springer die Chance auf eine Weltmeisterschafts-Medaille. Dementsprechend erzürnt äußerte sich Teammanager Horst Hüttel über dieses Vorgehen und auch die Fans hatten eine deutliche Meinung zu der Sache.

Teammanager Horst Hüttel: ZDF-Vorgehen „skandalös und sehr traurig“

Pünktlich um 19.00 Uhr am Samstagabend hat das ZDF die TV-Übertragung vom Skispringen aus Planica abgebrochen und zu den „heute“-Nachrichten umgeschaltet. So war es im Sendeplan vorgesehen und obwohl mit Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Karl Geiger zu diesem Zeitpunkt noch drei Deutsche ihren finalen Sprung um die Medaillen vor sich hatten, wurde an diesem festgehalten. Alle drei waren in den Top 5 platziert, nur noch sechs Springer standen oben. Wenige Minuten fehlten also nur noch zur Entscheidung.

Das vorzeitige Ende der Übertragung wurde auch den Sportlern zugetragen, die dies entsprechend aufnahmen. „Das ist von unseren Leuten als skandalös und sehr traurig und wütend aufgenommen worden. So etwas passiert nicht so oft, dass drei Leute Chancen auf die Medaillen haben – zwei haben es ja geschafft. Das verstehen wir alle nicht“, gab Teammanager Horst Hüttel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur einen Einblick in die Gefühlswelt des Teams.

Horst Hüttel und die DSV-Springer sind nicht erfreut über den Abbruch der ZDF-Übertragung. © IMAGO / Ulrich Wagner und IMAGO / Eibner

Programmkollision aufgrund von Verzögerungen beim Skispringen

Grund für die Programmkollision mit der „heute“-Sendung war kein schlechtes Management vonseiten des öffentlich-rechtlichen Senders, sondern die wetterbedingten Verzögerungen beim Skispringen. Der vom Sender eingebaute zeitliche Puffer reichte nicht aus und so wurde die TV-Übertragung abgebrochen, die allerdings online im Livestream fortgesetzt wurde.

„Definitiv ist das schon ein Stück weit eine mehr als ungute Situation“, zeigt sich DSV-Teammanager Hüttel enttäuscht, der sich mehr Rückhalt vom Sender wünschen würde. „Wir wollen ja unseren Sport gut nach außen verkaufen. Dann wünscht man sich auch ein gegenseitiges Commitment, das war in diesem Fall nicht gegeben.“

Millionen deutscher Fans wütend, weil sie deutsche Medaillen-Sprünge verpassen

Betroffen von dem unfreiwilligen Wechsel zu den „heute“-Nachrichten waren 3,185 Millionen Skisprung-Fans, die im Schnitt, laut AGF Videoforschung, live bei der Skisprung-Übertragung dabei waren. Sie verpassten die Sprünge von Andreas Wellinger zu WM-Silber und von Karl Geiger zu WM-Bronze, die sich hinter dem Polen Piotr Zyla einreihten.

Dementsprechend aufgebracht waren die Zuschauer, die über Twitter ihren Unmut preisgaben. Ein User schrieb von einem „schlechten Witz“, ein weiterer meinte: „Mit dem Zweiten sieht man nichts.“ Findige TV-Zuschauer wechselten dann zum Spartensender Eurosport, der sich über die ansteigende Einschaltquote in den letzten Minuten des Wettbewerbs gefreut haben dürfte. (dpa/sch)