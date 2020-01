Skispringen in Sapporo: Packender Kampf in Japan

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird im japanischen Sapporo fortgesetzt. Das Springen von der Großschanze gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Sapporo - Der Weltcup 2019/20 macht seine einzige Station außerhalb Europas. Im japanischen Sapporo steht der Kampf um den Gesamtweltcup im Fokus. chiemgau24.de ist beim ersten Springen am Samstag ab 08:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Skispringen-Fans müssen am Wochenende früh aufstehen. Zwei Wettkämpfe stehen im japanischen Sapporo auf dem Programm. Am Samstag beginnt das erste Einzelspringen um 08:30 Uhr, am Sonntag wird in der Nacht um 03:00 Uhr gesprungen. chiemgau24.de ist bei beiden Events im Liveticker mit dabei.

Im Fokus stehen dann vier Athleten, die sich im Weltcup 2019/20 im Skispringen einen packenden Vierkampf um den Sieg im Gesamtweltcup liefern.

Skispringen: Enger Vierkampf an der Weltcup-Spitze

In Führung liegt der deutsche Überflieger Karl Geiger. Doch die Konkurrenz für Geiger ist groß und schlagkräftig. Der Österreicher Stefan Kraft ist Zweiter und hat nur wenige Punkte Rückstand auf Karl Geiger. Der Japaner Ryoyu Kobayashi liegt ebenfalls in Schlagdistanz und ist bei seinen Heimspringen besonders motiviert.

Und zu guter Letzt ist da noch der Pole Dawid Kubacki. Der Vierschanzentournee-Sieger ist in bestechender Form, wurde in der Vorwoche in Zakopane Dritter und hat sich in der Gesamtwertung nah an die Top-Drei herangearbeitet. Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick.

Skispringen: Sechs deutsche Springer qualifiziert

In Qualifikation für den Weltcup im japanischen Sapporo hat Geiger den dritten Rang belegt. Der 26-Jährige sprang am Freitag auf 124,5 Meter, blieb mit seinen 115,5 Punkten aber deutlich hinter seinen Rivalen Kobayashi und Kraft zurück. Hier gibt es die Startliste für das Skispringen in Sapporo.

Auch Stephan Leyhe (10.), Weltmeister Markus Eisenbichler (12.), Pius Paschke (25.), Constantin Schmid (26.) und Richard Freitag (50.) qualifizierten sich für das Einzel an diesem Samstag.

