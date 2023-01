Skispringen von Zakopane live: Gelingt Deutschland der Befreiungsschlag im Teamspringen?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Wintersport-Kult: Die Skisprung-Schanze von Zakopane. Hier geht Andreas Wellinger vom Schanzentisch. © Michal Dyjuk/AP/dpa

Heute steht im polnischen Zakopane das zweite Teamspringen an. Die deutschen Skispringer Andreas Wellinger, Karl Geiger und Markus Eisenbichler zeigen sich verbessert. Verfolgen Sie den Wettbewerb ab 16 Uhr hier im Live-Ticker.

Skispringen : In Zakopane steht an diesem Samstag (ab 16 Uhr) das zweite Teamspringen der Saison an.

: In steht an diesem Samstag (ab 16 Uhr) das zweite Teamspringen der Saison an. Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler verbessert: DSV-Adler nach Tournee mit aufsteigender Form.

und verbessert: DSV-Adler nach Tournee mit aufsteigender Form. Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Update vom 14. Januar, 14.30 Uhr: Die Skisprungschanze Wielka Krokiew ist ein echtes Highlight im internationalen Weltcup-Kalender. Es ist eine Natuschanze, die schon in den 1920er Jahren in den Nordhang des gleichnamigen Berges gebaut wurde und von dichten Bäumen umgeben ist.

In der Arena davor haben bis zu 25.000 Fans Platz, die auch heute richtig für Stimmung sorgen dürften. Schließlich gehört das polnische Team um Kubacki, Piotr Zyla (5. Platz im Weltcup) und Kamil Stoch (9.) zu den Favoriten beim Skisprung-Heimspiel im Gebirge Westtatra.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Pole Dawid Kubacki führt den Gesamtweltcup an

Update vom 14. Januar, 14.10 Uhr: Werfen wir einen Blick auf den Gesamtweltcup der Skispringer. Der Pole David Kubacki führt das Klassement nach seinem Sieg beim Tournee-Springen in Innsbruck deutlich an. Er rangiert vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Gewinenr der Vierschanzentournee, Halvor Egner Granerud (Norwegen). Der beste Deutsche ist aktuell Karl Geiger auf Platz acht, Andreas Wellinger ist vor dem Einzelspringen in Zakopane Zwölfter.

Platzierung Gesamtweltcup: Nation: Punkte: 1. Dawid Kubacki Polen 930 2. Anze Lanisek Slowenien 822 3. Halvor Egner Granerud Norwegen 796 ... ... ... 8. Karl Geiger Deutschland 276 12. Andreas Wellinger Deutschland 220 18. Pius Paschke Deutschland 164 22. Markus Eisenbichler Deutschland 125 23. Constantin Schmid Deutschland 120 29. Stephan Leyhe Deutschland 89 30. Philipp Raimund Deutschland 88

Erstmeldung vom 14. Januar: München/Zakopane - Die Vierschanzentournee war letztlich eine große Enttäuschung für die Skispringer des Deutschen Ski-Verbands (DSV). Wie geht es für die DSV-Adler im weiteren Saisonverlauf weiter? Kommt die Wende bereits im Teamspringen von Zakopane.

Skispringen live: Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler verbessert – DSV-Adler mit aufsteigender Form

An diesem Samstag steht zunächst das zweite Teamspringen (16 Uhr) des laufenden Winters auf dem Programm. Und zwar in Zakopane, dem polnischen Kult-Wintersportort unweit der Grenze zur Slowakei. Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes messen sich dann am Sonntag die 50 Springer im Einzelwettbewerb.

Immerhin: Die deutschen Skispringer haben sich nach der enttäuschenden Vierschanzentournee in der Qualifikation zum Einzelspringen deutlich verbessert gezeigt. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) belegte am Freitag nach einem starken Sprung auf 135,5 m (142,2 Punkte) Platz vier. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Österreicher Daniel Tschofenig (138,5 m/149,1).

Im Video: Granerud gewinnt Vierschanzentournee - DSV-Adler schwach

Neben Wellinger schafften auch die anderen fünf deutschen Springer den Einzug in den Wettkampf. Karl Geiger (Oberstdorf) als Zehnter und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als 14. sprangen unter die Top 15. Auch Stephan Leyhe (Willingen) als 18., Tournee-Überraschung Philipp Raimund (Oberstdorf/19.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/31.) qualifizierten sich souverän. Der norwegische Tourneesieger Halvor Egner Granerud, zugleich Führender im Gesamt-Weltcup, musste sich hingegen mit Rang elf begnügen.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Wie schneiden die deutschen Skispringer in Polen ab?

An diesem Samstag stehen sich nun also die Teams der jeweiligen Nationen gegenüber. Deutschland ist im Teamspringen traditionell stark. Bei den Olympischen Winterspielen holten die DSV-Adler Bronze hinter Österreich und Slowenien. Und heute?

Verfolgen Sie das Teamspringen von Zakopane ab 16 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)