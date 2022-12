Skispringen: Vierschanzentournee heute im Live-Ticker – Brisantes Duell zwischen Geiger und Kraft

Von: Christoph Klaucke

DSV-Adler Karl Geiger bekommt es zum Auftakt der Vierschanzentournee mit dem Österreicher Stefan Kraft zu tun. © Daniel Karmann/dpa

Die 71. Vierschanzentournee startet heute mit dem ersten Springen – mit tausenden Zuschauern im Allgäu. Der Auftakt im Live-Ticker.

Skispringen: Auftakt der Vierschanzentournee, Donnerstag, 16.30 Uhr

Deutschland gegen Österreich: Brisantes Duell zwischen Karl Geiger und Stefan Kraft

Zuschauer-Boom im Allgäu: 25.000 Fans beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf erwartet

Oberstdorf – Die Vierschanzentournee ist im Skispringen das absolute Highlight der Wintersport-Saison. Am Donnerstagnachmittag, ab 16.30 Uhr hier im Live-Ticker, ist in Oberstdorf der Auftakt. An der Schattenbergschanze sind erstmals seit Januar 2020 wieder Zuschauer bei einem Tournee-Springen zugelassen, 25.000 Fans werden in der WM-Arena von 2021 erwartet. Zu Beginn kommt es direkt zu einem brisanten Duell zwischen Deutschlands Hoffnungsträger Karl Geiger und Österreichs Top-Springer Stefan Kraft.

Vierschanzentournee 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 Ort: Oberstdorf, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen Rekordsieger: Janne Ahonen (5) Titelverteidiger: Ryōyū Kobayashi

„Ich habe leider ein bisschen einen schlechten K.o.-Partner erwischt. Wenn die Sprünge so bleiben, brauche ich mir da aber nicht ins Hemd zu machen“, meinte Karl Geiger zum Vergleich mit Stefan Kraft. Weltmeister gegen Weltmeister, früherer Oberstdorf-Sieger gegen früherer Oberstdorf-Sieger: Solche Duelle gibt es nur bei der Vierschanzentournee – und selbst da nur selten. Beim Tournee-Auftakt im Allgäu ist es mal wieder soweit.

Derartige Duelle sind in der Tournee-Historie vor allem aus Zeiten von Sven Hannawald bekannt. Bei seinem Triumph 2001/02 ließ der frühere Skisprung-Star viermal die Qualifikation aus und startete mit Nummer 50 gegen den Sieger der Vorausscheidung. Sowas ist 21 Jahre später nicht mehr möglich, weil niemand mehr fix für den Wettbewerb gesetzt ist.

Skispringen im Live-Ticker: Geiger bei Vierschanzentournee angriffslustig

Dass es nun zum Duell der Sprung-Größen kommt, lag nicht an Geiger, der als Siebter der Qualifikation im Soll lag. Sondern eher an Kraft, der an einem schwachen Tag nur 44. wurde. Der 29-jährige Geiger kann der schweren Aufgabe sogar etwas abgewinnen. „Das kann sogar ein Ansporn sein. Er springt in Oberstdorf immer verdammt gut. Aber auch ich habe noch Reserven“, sagte der Allgäuer. Kraft zählt nach seinen Vorleistungen im Weltcup zum engen Favoritenkreis, Geiger eher zum erweiterten.

Die Qualifikation gewann am Mittwoch der Norweger Halvor Egner Granerud. Der bislang letzte deutsche Sieg im Allgäu gelang vor zwei Jahren dem Oberstdorfer Geiger. Und das DSV-Team hat neben Olympiasieger Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer.

Vierschanzentournee im Live-Ticker: „Rohdiamant“ Raimund überrascht

Der 22-jährige Philipp Raimund, der normalerweise im Continental-Cup, also in der zweite Liga des Skispringens, unterwegs ist, sprang auf 131 Meter zu Rang 14. „Es ist einfach nur wunderschön“, sagte Raimund, für den ein Auftritt im Weltcup eine Besonderheit ist. „Man hört das Beben im Stadion. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war sehr zufrieden. „Er ist ein Rohdiamant“, sagte der 53-Jährige im ZDF über Raimund. An diesem Donnerstag will er das ab 16.30 Uhr, hier im Live-Ticker, zum Auftakt der Vierschanzentournee (Zeitplan, Termine, Schanzen – alle Infos) erneut unter Beweis stellen. Raimund trifft dann im Wettkampf im K.o.-Duell auf den Finnen Vilho Palosaari. (ck)