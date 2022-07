„Früher haben die sich beinahe umgebracht“: Weltklasse-Skispringerin mit scharfer Kritik an Schlierenzauer

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Maren Lundby ist von den Schlierenzauer-Aussagen alles andere als überzeugt. © Imago (2x)

Das Skifliegen gehört seit Jahren zum Kalender der Skispringer, doch nicht der Skispringerinnen. Und genau deswegen gab es zwischen Legenden Knatsch.

Oslo - Maren Lundby versteht die Welt nicht mehr. Eine der besten Skispringerinnen der Welt ist sauer. Und zwar auf Gregor Schlierenzauer. Der ehemalige Spitzenathlet aus Österreich hat Kritik geäußert - und zwar zum Skifliegen der Frauen, was die dreifache Weltcupgesamtsiegerin mal gar nicht verstehen kann. Doch was war passiert?

Seit einiger Zeit wird diskutiert, ob das Skifliegen auch in den Wintersportkalender der Damen integriert wird. Einen ersten großen Aufschrei gab es schon bei der Vierschanzentournee. Schlierenzauers Landsmann und Skisprung-Legende Toni Innauer wurde im ZDF als Experte Anfang des Jahres ziemlich deutlich, als es ums Skifliegen der Damen ging. „Ich bin nicht für Frauen-Skifliegen. Aus Risikogründen bin ich absolut dagegen“, so der 63-Jährige. „Ich kann das auch physikalisch erklären, wenn es sein müsste“, sagte er, ohne genauer ins Detail zu gehen. Dafür wurde er von vielen Fans hart angegangen.

Skisprung-Eklat: Lundby geht Schlierenzauer hart an, der verteidigt sich

In eine ähnliche Richtung geht die Kritik von Schlierenzauer, weil die Damen nun endlich auch Skifliegen dürfen. Lundby versteht das ganz und gar nicht, wie sie einem Gespräch mit dem norwegischen Sender NRK erläutert. Lundby ist sehr enttäuscht von männlichen (Ex-)Profis, welche die Entscheidung anzweifeln. „Wir fanden heraus, dass es nicht viele gab, die das unterstützen. Wir haben Halvor Egner Granerud gefragt, der größte Profi Norwegens – die ganze norwegische Nationalmannschaft hat das unterstützt. Dann haben wir einige Ausländer gefragt, aber bei denen war es nicht so einfach“, so Lundby.

Sie ging auch ins Detail: „Wir sollten nicht springen, weil wir nicht gut genug seien. Das zu hören tut weh.“ Auch Schlierenzauer sprang auf diesen Zug auf, was Lundby scharf kritisierte: „Ich war sehr enttäuscht von dieser Haltung, es könnte erklären, wie es in den Nationen ist.“ Schlierenzauer wehrt sich gegenüber NRK: „Ich habe immer gesagt, dass ich Frauen im Skifliegen sehen will, aber das Timing muss passen. 20 Frauen können meiner Meinung nach die Schanzen springen, Maren ist eine von ihnen“, so der ehemalige Springer via Mail an NRK. Schlierenzauer schätze, dass sich das Skispringen weiterentwickle und biete Lundby an, sich über Telefon auszutauschen.

Skispringen und Skifliegen: Frauen haben jetzt beides im Programm, Lundby untermauert Argument

Im Skispringerinnen-Zirkus sind auch deutsche Athletinnen in der Weltspitze, wie beispielsweise die Olympiazweite Katharina Althaus. Für Lundby ist das Skifliegen der nächste Schritt. Die Sicherheitsbedenken um die Frauen weist sie zurück: „Das kann ich nicht verstehen. Wenn sie auf das Skifliegen der 80er Jahre zurückblicken, da haben die sich in gewisser Weise beinahe selbst umgebracht. Das hat niemand hinterfragt“, und fügt die hohen Standards der heutigen Zeit an: „Die Ausrüstung ist so viel besser, alles ist sicherer. Es fühlt sich an, als wäre Skifliegen nur was für Männer“.

Für die Frauen gab es jüngst eine weitere tolle Nachricht, auch die Vierschanzentournee für die Frauen wird es in der Saison 2023/2024 geben. (ank)