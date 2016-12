Skispringer Andreas Wellinger: Hoffnung im Hintergrund

Deutsches Ausnahmetalent

München – Neulich in Engelberg ist Andreas Wellinger mal wieder nahe dran gewesen. Von Platz sieben ging der Ruhpoldinger ins Finale. Am Ende blieb Platz 13. Nicht schlecht aber eben doch das Niemandsland der Skisprung-Weltklasse.

Und damit eigentlich nicht der Anspruch für einen Athleten, den Bundestrainer Werner Schuster noch im Sommer als einen seiner heißesten Siegkandidaten gesehen hatte. Da allerdings war der 21-Jährige auch ziemlich eindrucksvoll durch die Sommer-Grand-Prix gezogen. Einzig der Pole Maciej Kot war auf den Mattenanlagen noch stärker.

Seit die Skispringer allerdings wieder auf kaltem Untergrund unterwegs sind, hinkt das deutsche Ausnahmetalent der ganz großen Form dann doch ein bisschen hinterher. Wobei es eine pikante Überlegung ist, wie viel dieser Umstand damit zu tun hat, dass der Weltcup in Kuusamo seinen Anfang nahm. Ausgerechnet auf jener Anlage also, auf der Wellinger vor zwei Jahren einen fürchterlichen Sturz erlitt.

Der Team-Olympiasieger selbst will von möglichen Auswirkungen bis heute nichts wissen. ARD-Experte Dieter Thoma indes sieht es anders. „Das kann schon sein, dass er da teilweise noch mit angezogener Handbremse springt“, sagte er. Wie auch immer: Die Plätze 22 und 20 in Finnland, wie Rang 27 beim Heimspiel in Klingenthal dürften dem Zoll-Beamten nicht unbedingt Rückenwind für die weiteren Auftritte gebracht haben.

Wellinger hat die Sprünge mit dem Bundestrainer wieder und wieder analysiert. „Viele kleine Fehler“, habe man da ausgemacht, „aber zusammen machen die dann halt acht bis zehn Meter Unterschied aus.“

Es ist sicherlich nicht ganz einfach, in so einer Situation geduldig zu bleiben. Aber der passionierte Wellenreiter hat jeden Trainingssprung mitgenommen, um an den Defiziten zu feilen. Wobei es ihm durchaus gelegen gekommen sein dürfte, dass Markus Eisenbichler in die Bresche sprang. Der Siegsdorfer nahm in den vergangenen Wochen mit seinen Glanzauftritten Druck von seinen leicht schwächelnden Teamkollegen. Und damit auch Wellinger aus dem großen Rampenlicht. Was dem Mann, der 2014 in Wisla mit gerade 18 Jahren zu seinem ersten Weltcupsieg flog, auch gut tat.

„Die Sprünge werden besser, es ist jetzt immer wieder ein richtig guter dabei“, sagte er, „das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“. Doch es ist ein Prozess der kleinen Schritte in einer zunehmend breiter werdenden Weltspitze. Ähnlich wie der, ebenfalls verhalten in die Saison gestartete, Richard Freitag tastet sich Andreas Wellinger langsam an die Top-10 heran.

Es wird eine spannende Frage, was unter diesen Umständen auf der lärmenden Bühne Vierschanzentournee herausspringen kann. Dem Zufall hat man im deutschen Lager nichts überlassen. In der, diesmal ungewöhnlich langen Pause nach der Generalprobe in Engelberg absolvierten die DSV-Asse noch einmal einen Trainingsblock in Oberstdorf. Auf jener Anlage also, auf dem das Turnier am Freitag seinen Anfang nimmt.

Neuen Druck allerdings will sich Wellinger deshalb aber nicht auf die Schultern laden lassen. „Mir geht es vor allem darum, dass ich mit meinen Sprüngen zufrieden bin“, sagte er, „Wenn das der Fall ist, dann sind die Platzierungen für mich absolut nebensächlich.“