Skisprung-Legende auch mit 41 Jahren noch in der Luft? Ammann knüpft Fortsetzung an eine Bedingung

Von: Christian Németh

Macht er weiter? Der Schweizer Skispringer Simon Ammann liebäugelt offenbar mit einer Fortsetzung seiner erfolgreichen Karriere. Entschieden ist noch nichts.

München - Für den Schweizer Skisprung-Routinier Simon Ammann könnte eine sehr erfolgreiche Karriere unter Umständen noch weitergehen. Kürzlich wurde der 41-Jährige in einem TV-Gespräch mit dem ZDF auf seine Pläne angesprochen. Eine Fortsetzung seiner aktiven Laufbahn schloss Ammann hierbei nicht aus.

Simon Ammann Geboren am 25. Juni 1981 in Grabs (Schweiz) Größe: 171 cm Olympische Medaillen: 4 x Gold WM-Medaillen: 1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze

Skisprung-Olympiasieger Ammann schließt weiteres Jahr nicht aus

Im Rahmen des Weltcups in Lathi (Finnland) erklärte Simon Ammann, auf ein etwaiges Ende seiner Karriere im kommenden angesprochen: „Ich weiß es noch nicht. Es gibt aber offene Fragen für mich, die in der Perspektive stimmen müssen.“ Ein wesentlicher Faktor bei seiner Entscheidung wäre die zukünftige Trainerbesetzung im Schweizer Team.

Zuletzt fungierte der deutsche Trainer Ronny Hornschuh als Coach der eidgenössischen Skisprung-Auswahl. Dieser wird sein Amt nach der laufenden Winter-Saison allerdings nach acht Jahren niederlegen, wie im Februar bekannt wurde. Damals erklärte der Schweizer Verband: „Die zuletzt fehlende Entwicklung innerhalb des Schweizer Skisprung-Teams hat bei Ronny Hornschuh und bei Swiss-Ski den Entscheid reifen lassen, ab dem Frühling getrennte Wege zu gehen. In vertrauensvollen und offenen Gesprächen sind beide Seiten übereingekommen, dass ein Wechsel auf der Position des Cheftrainers für den notwendigen frischen Wind innerhalb der Skisprung-Equipe der Männer sorgen soll.“

Simon Ammann möchte neue Trainerbesetzung abwarten

Ein Nachfolger für Hornschuh ist bis dato nicht bekannt. Die Klärung dieser Frage scheint für den erfahrenen Skispringer Ammann jedoch essenziell zu sein, auch um zu wissen, in „welche Richtung“ es zukünftig für das Schweizer Team gehen soll. Simon Ammann ist nicht nur Ex-Weltmeister im Einzelfliegen (2010), sondern gewann ferner bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City (2002) und in Vancouver (2010) jeweils Doppel-Gold (Normalschanze, Großschanze).

Kürzlich erst die aktuelle Skisprung-Saison beenden musste der polnische Profi Dawid Kubacki. Der tragische Grund hierfür war ein „kardiologischer Notfall“ seiner Frau. Am Wochenende konnte glücklicherweise mitgeteilt werden, dass es dieser etwas besser gehe.