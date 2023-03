Skispringer in Sorge um Ehefrau – „Die Ärzte kämpfen um ihr Leben“

Von: Sascha Mehr

Der polnische Skispringer Dawid Kubacki bangt um das Leben seiner Ehefrau und beendet die laufende Saison vorzeitig.

Szaflary - Der polnische Skispringer Dawid Kubacki bangt um das Leben seiner Frau Marta und hat deshalb seine Saison vorzeitig beendet, wie er in einem emotionalen Statement auf seinem Instagram-Account mitteilte. Das Paar lebt im polnischen Szaflary und hat zwei gemeinsame Töchter. Mara, die jüngere Tochter, kam erst Anfang Januar diesen Jahres während der Vierschanzentournee zur Welt.

Skispringer Kubacki bangt um Ehefrau

Kubacki hatte am vergangenen Wochenende plötzlich und unerwartet die Heimreise aus dem norwegischen Vikersund angetreten, trotz Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup. Bislang war der Grund seiner Abreise unklar, dazu hat sich der Vierschanzentournee-Sieger von 2022 nun aber geäußert.

„Ich schulde euch eine Erklärung für meine plötzliche Rückkehr nach Hause. Meine Frau Marta landete aus kardiologischen Gründen im Krankenhaus, ihr Zustand ist ernst und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Sie ist in guten Händen, sie ist ein starkes Mädchen, ich weiß, sie wird kämpfen. Natürlich bedeutet das für mich das Saisonende, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste“, schrieb Kubacki und postete dazu ein Bild seiner Frau mit den beiden Kindern im Arm.

Dawid Kubacki. © IMAGO/Kenjiro Matsuo

Skispringer Kubacki beendet Saison vorzeitig

Unter dem Post erhielt Kubacki viel Anteilnahme, unter anderem von zahlreichen Teamkameraden und Konkurrenten im Skisprungzirkus. „Alles Gute David für dich und deine Familie! Ich hoffe wirklich, dass alles gut geht“, schrieb beispielsweise Deutschlands Nummer eins Karl Geiger. „Bleibt alle stark. Liebe Grüße, wir drücken die Daumen“, postete der Norweger Halvor Egner Granerud. Kubacki wird durch sein vorzeitiges Saisonende auch nicht mehr an den abschließenden Weltcups der Skispringer in Lahti und Planica dabei sein.

Neben dem Sieg bei der Vierschanzentournee 2020 ist die Goldmedaille auf der Normalschanze bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld der größte Erfolg des Polen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang holte er zudem die Bronzemedaille mit dem Team, ebenfalls Bronze gab es bei Olympia 2022 in Peking von der Normalschanze. Insgesamt kommt Kubacki auf 14 Siege im Einzel und sieben mit der Mannschaft. (smr)

