Skisprung-Star feiert Hochzeit: Flitterwochen mit Safari

Von: Korbinian Kothny

Michael Hayböck hat in der Sommerpause seine langjährige Freundin geheiratet. Während der Vorbereitung auf die neue Saison geht es jetzt erstmal auf Hochzeitsreise.

München – Ende November startet die Skispringer-Elite in die Weltcup-Saison 2023/24. Während die Alpin-Asse sich derzeit oft am „anderen Ende der Welt“ auf den Winter vorbereiten, bevorzugen die Könige der Lüfte die Sommerschanzen in der Heimat. So auch die Österreicher. ÖSV-Star Michael Hayböck legt derzeit aber eine Pause ein. Der Grund dafür könnte kaum schöner sein.

Michael Hayböck Geboren: 5. März 1991 (32 Jahre alt) in Linz, Österreich Disziplin: Skispringen Größte Erfolge: 1 x Olympia-Silber, 3 x WM-Silber Weltcup-Siege im Einzel: 5

ÖSV-Stars feiern Hochzeit mit Hayböck

Der 31-Jährige heiratete vergangene Woche seine langjährige Freundin Claudia in Bad Dürrnberg. Der ÖSV-Star postete auf Instagram zahlreiche Bilder von der Trauung und garnierte die Schnappschüsse mit dem Kommentar: „Von jetzt an Mr. & Mrs.“

Bei der Hochzeit waren natürlich auch langjährige Weggefährten wie Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft zu Gast. Auf Instagram gratulierten zudem zahlreiche österreichische Wintersport-Größen – Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner zum Beispiel.

Michael Hayböck und seine Freundin machen derzeit eine Safari in Afrika. © Instagram@hayboeckmichael

Nach Hochzeit: Hayböcks auf Hochzeitsreise in Afrika

Hayböck hat seine Freundin übrigens vor 13 Jahren am Kulm kennengelernt. Seitdem gehen die beiden zusammen durchs Leben. Seit letzter Woche als Mann und Frau. Für die frisch getrauten Eheleute ging es nach ihrem persönlich schönsten Tag des Lebens, wie es sich gehört, erstmal auf Hochzeitsreise.

Das Ziel der Reise: Tansania. Das ostafrikanische Land ist für seine Vielzahl von Nationalparks bekannt. Insgesamt liegen davon 22 in Tansania – unter anderem auch die Serengeti, einer der bekanntesten Nationalparks Afrikas.

Hayböck und Frau machen Safari in Tansania

Auch Hayböck besuchte einen der Nationalparks und machte mit seiner Frau eine Safari. Auf Instagram dokumentiert der 31-Jährige die atemberaubenden Erlebnisse mit einem Video, das Zebras, Elefanten, Giraffen, Gnus, Löwen und viele andere Tiere zeigt.

Wie lang der Österreicher sich in den Flitterwochen befindet, ist nicht bekannt. Die Weite Afrikas dürfte aber auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zur Vorbereitung auf die neue Saison sein. Ein ÖSV-Kollege wurde hingegen gerade zum ersten Mal Vater. (kk)