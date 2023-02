Slalom-Star meldet sich in zweifelhaftem Zustand direkt nach OP - Teamkollege fragt das, was alle denken

Von: Marius Epp

Lucas Braathen wollte seinen Fans unmittelbar nach der OP sagen, wie es ihm geht. © Instagram/pinheiiiro

Ski-Ass Lucas Braathen hätte nach seiner Vollnarkose vielleicht noch ein Stündchen warten sollen, bis er sein Selfie-Video aufnimmt. Die Ski-Welt amüsiert sich.

Zell am See - Bisher war es sein Jahr: Skirennfahrer Lucas Braathen stand in fünf der bisherigen Slalomrennen dieser Saison auf dem Podest, zweimal sogar ganz oben. Dem 22-jährigen Norweger gelang der Durchbruch – ausgerechnet kurz vor der WM wurde er nun aber außer Gefecht gesetzt.

Lucas Pinheiro Braathen Geboren: 19. April 2000 (Alter 22 Jahre), Oslo, Norwegen Spezialdisziplinen: Slalom, Riesenslalom Weltcupsiege: 5 Vater Norweger, Mutter Brasilianerin

Ski-Ass Lucas Braathen droht WM-Aus wegen Blinddarm-OP

Der Wintersportler musste sich einer kurzfristigen Blinddarm-Operation unterziehen, wie er am Donnerstag auf Instagram mitteilte. Im Slalom und im Riesenslalom galt er als Favorit. „Schrecklich schlechtes Timing“, wird er in einer Mitteilung des norwegischen Verbands zitiert.

Braathen droht nun die Ski-WM im französischen Courchevel und Méribel zu verpassen. Noch will er davon aber nichts wissen. Mit einem Selfie-Video meldete er sich direkt nach seiner Blinddarm-OP vom Krankenbett. Dabei befand er sich ganz offensichtlich noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Sinne.

Ski alpin: Lucas Braathen meldet sich direkt nach OP - noch reichlich benebelt

Noch sichtlich benebelt von der Vollnarkose spricht Braathen sehr langsam und undeutlich in die Handykamera: „Hi Leute, was geht? Luci hier. Ich komme gerade von der OP. Ich fühle mich gut, die Ärzte haben sich sehr gut um mich gekümmert, danke dafür.“

Das Narkosemittel verfehlte seine Nachwirkungen nicht: Braathen ergänzt mit einem breiten Grinsen, er fühle sich sogar „ganz vorzüglich“. Auf einem weiteren Video legt er eine spontane Tanzeinlage im Bad hin. Der Youngster fand die Clips im Nachhinein so lustig, dass er sie bei Instagram hochlud. „Ich bin heute Morgen durch meine Bilder gescrollt und habe eine Service-Mitteilung gefunden, die ich für euch alle aufgenommen habe.“

Ski alpin: Kollegen feiern Braathen für Krankenhaus-Video - „Wie high bist du?“

Sein Teamkollege und enger Freund Atle Lie McGrath sprach in einem Kommentar schließlich aus, was wohl viele dachten: „Wie high bist du?“ ÖSV-Slalom-Ass Manuel Feller wünschte gute Besserung und verlangte: „Bring ein bisschen von diesem Zeug mit für die WM-Party!“

Mittlerweile wurde er aus dem Krankenhaus im österreichischen Zell am See entlassen. „Hoffentlich bin ich in ein paar Wochen zurück“, schreibt er. Zumindest ein Start im WM-Slalom könnte bei einem günstigen Heilungsverlauf drin sein. Das Technikrennen steigt erst zum Abschluss der Weltmeisterschaft am 19. Februar.

Ans Karriereende denkt Braathen noch lange nicht, eine Schwedin hat die Ski dagegen mit 24 Jahren an den Nagel gehängt. (epp)