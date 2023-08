Ski-Idol aus Österreich genießt Mutterglück – Liebeserklärung an den Sohn

Von: Christoph Klaucke

Michaela Kirchgasser genießt das Mutterglück mit ihrem Sohn. © Michaela Kirchgasser/Instagram

Michaela Kirchgasser hat ihre Karriere schon vor einigen Jahren beendet. Jetzt genießt das österreichische Ski-Idol die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn.

München – Michaela Kirchgasser zählte zu aktiven Zeiten zu den erfolgreichsten Skifahrerinnen aus Österreich. Das Ski-Idol aus der Alpen-Republik sammelte in ihrer Karriere sieben WM-Medaillen ein und fuhr 17-mal aufs Stockerl. Nach ihrem Rücktritt im Jahr 2018 genießt die 38-Jährige das Familienleben in vollen Zügen. Kirchgasser ist stolze Mama.

Michael Kirchgasser Geboren: 18. März 1985 (Alter 38 Jahre), Schwarzach im Pongau, Österreich Ehepartner Sebastian Kirchgasser (verh. 2016) Karriereende: 10. März 2018 (32 Jahre) Disziplin: Slalom, Riesenslalom, Kombination

Michaela Kirchgasser ist stolze Mutter eines Sohnes

„Jede einzelne Sekunde, die wir auf dich gewartet haben, war es wert! Vom ersten Moment sofort mitten in unser Herz! Unser kleiner Prinz. Wir sind unendlich glücklich und dankbar!“, schrieb Kirchgasser zur Geburt ihres Sohnes vergangenen Oktober auf Instagram. Auf dem Foto hält die Mutter den Kleinen liebevoll in den Händen und scheint ihm etwas zuzuflüstern.

Seit diesem Moment hat sich für die junge Familie Kirchgasser einiges geändert. Die ehemalige Technik-Spezialistin trug bereits vor ihrer Heirat mit Sebastian Kirchgasser im Mai 2016 ihren Nachnamen. Die Geburt des gemeinsamen Kindes machte das Familienglück perfekt – besonders für die Mutter, wie auf vielen Bildern zu sehen ist.

Ski-Weltmeisterin zeigt ihrem Sohn die Natur

Kirchgasser scheint nach dem Ski-Karriereende in ihrer neuen Rolle als Mutter voll aufzugehen und zelebriert die gemeinsame Zeit mit dem Filius. Als ehemalige Wintersportlerin nimmt sie ihren Sohn besonders gerne mit in die Natur.

So wirft Kirchgasser, die mittlerweile zum Team der Fußball-Berichterstattung beim österreichischen Privatsender ServusTV gehört, den Nachwuchs beim Baden in die Luft oder entspannt auf einer Bank vor einem See bei herrlicher Winter-Kulisse.

Ski-Idol aus Österreich genießt ihr Mutterglück – Liebeserklärung an den Sohn

Vor wenigen Tagen ging es in die Berge. Mutter und Kind scheinen bei herrlicher Aussicht richtig Spaß zu haben und schenken sich ein Lächeln. Kirchgasser hält ihren „Sonnenschein“ in den Armen und macht ihm eine Liebeserklärung: „Ich liebe Dich“.

Kirchgasser lebt ihr Mutterglück. Im Sommer waren die Wintersport-Legenden Anna Veith und Kirchgasser im Familien-Urlaub: Die Olympiasiegerin und Model ist mit der Weltmeisterin weiterhin befreundet. (ck)