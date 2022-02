Späte Startnummer als taktischer Kniff: So geht Vanessa Hinz ins erste olympische Rennen

Top motiviert: Vanessa Hinz aus Schliersee. © dpa

Jetzt startet auch Biathletin Vanessa Hinz aus Schliersee in die olympischen Spiele in Peking. Sie setzt auf eine späte Startnummer, um dem Wind auszukommen.

Schliersee/Peking – Während die Biathlon Mixed Staffeln schon am Samstag in die Olympischen Spiele gestartet sind, hatte Vanessa Hinz beim fünften Platz der deutschen Staffel noch die Zuschauerinnenrolle inne. Dafür darf sie am heutigen Montag beim Einzel in die Spiele starten. Um genau 10.40 Uhr deutscher Zeit wird die Biathletin vom SC Schliersee die Olympia-Bühne betreten, wenn sie in die fünf Runden à drei Kilometer startet.

Dabei hat sich die 29-Jährige für eine hohe Startnummer und damit einen späteren Start entschieden, was durchaus einen Einfluss auf das Renngeschehen haben könnte. Zwar wird es in China dann langsam dunkel, dementsprechend auch kälter und dadurch der Schnee etwas langsamer. Allerdings haben die Trainingstage und das Rennen der Mixed Staffel gezeigt, dass der Wind zu späterer Stunde nachlässt. Die Kombination aus Kälte und Wind lässt die Biathlonrennen bei diesen Olympischen Spielen zu einer echten Herausforderung werden. „Die Strecken wirken auf den ersten Blick gar nicht so extrem hart“, findet Hinz.

Zuletzt hatte sie eine aufsteigende Laufform und zeigte sich vor allem im Liegendschießen absolut sicher. Mit einer Trefferquote von 92 Prozent schießt die Schlierseerin liegend so gut wie nie in ihrer Karriere. Doch ihre große Baustelle ist in diesem Winter das Stehendschießen, dort kann sie nur eine Trefferquote von 76 Prozent vorweisen – ein Karrieretiefstwert.

Vom Olympischen Dorf zeigt sich Vanessa Hinz positiv überrascht und fühlt sich dort richtig wohl. „Hier ist alles besonders. In dem Land ist alles so anders als in Europa“, erzählt Hinz fasziniert und fügt hinzu: „Es ist richtig cool hier. Die Leute sind super freundlich und wir können uns auch ein bisschen verständigen.“ Zu den Vorsichtsmaßnahmen vor einer Corona-Infektion gehört auch der tägliche PCR-Test. „Wir wussten ja, worauf wir uns einstellen und müssen ein bisschen mehr Zeit mitbringen“, sagt Hinz, die sich von ihrer Unterkunft an eine Ferienanlage erinnert fühlt. „Uns geht es richtig gut und wir freuen uns auf die Wettkämpfe“, sagt die Athletin vom Skiclub Schliersee, der ihr aus der Heimat die Daumen drückt. „Ich bin gespannt, was Peking für Überraschungen bringt.“

Der Wind kann ein Rennen durchaus vollkommen durcheinanderwirbeln, wie die Mixed Staffel am Samstag gezeigt hat. Vor allem in einem schießlastigen Wettkampf wie dem Einzelrennen.

emi