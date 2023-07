Bayerischer WM-Held trifft Ski-Entscheidung: „Zu früh, um Servus zu sagen“

Von: Alexander Kaindl

Er hat sich lange überlegt, ob er seine Ski-Karriere fortsetzt. Jetzt hat Stefan Luitz seine Entscheidung verkündet – und auch die Gründe genannt.

München – Klare Ansage in Sachen Karriereende: Skirennläufer Stefan Luitz plant noch nicht, seine Alpin-Laufbahn zu beenden. Auf Instagram teilte der 31-jährige Allgäuer mit, dass er nach dem letzten Rennen in Kranjska Gora im März viel über seine Zukunft im Skiweltcup nachgedacht habe – um dann folgendes zu verkünden: „Ich habe mir immer gewünscht, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und es ist für mich einfach noch zu früh, um Servus zum Skisport zu sagen.“ Luitz macht also weiter!

Stefan Luitz Geboren: 26. März 1992 (Alter 31 Jahre), Bolsterlang Paradedisziplin: Riesenslalom Größter Erfolg: WM-Bronze mit dem Team (2021)

Nach fast einjähriger Wettkampfpause war der Riesenslalom-Spezialist im vergangenen Winter in den Weltcup zurückgekehrt. Über Platz 20 kam der Bayer in seiner Comeback-Saison jedoch nicht hinaus. „Trotz der schwierigen Saison mit erneuten Rückschlägen habe ich aber gemerkt, das Feuer fürs Skirennfahren brennt noch“, äußerte sich Luitz weiter.

Die Vorbereitung auf den kommenden Winter, der für die Alpinen mit dem Riesenslalom Ende Oktober in Sölden beginnt, plant Luitz mit einem privaten Rennteam. „Es wird sicher keine leichte Aufgabe, aber ich bin super motiviert und freue mich auf die anstehenden Trainings“, schrieb der verheiratete Familienvater weiter.

Der Ritt geht weiter: Stefan Luitz setzt seine Ski-Karriere fort. © Kosecki / Sammy Minkoff / Imago

Größter Erfolg bei der WM: Luitz gewinnt mit dem Team Bronze

In seiner Laufbahn konnte der Sportler des SC Bolsterlang bisher ein Weltcuprennen gewinnen und neunmal auf dem Podium stehen. Darüber hinaus holte er 2021 eine WM-Bronzemedaille mit dem Team. Das Jahr 2021 war für Luitz generell ein extrem erfolgreiches: Erst heiratete er seine Sarah, dann kam Sohn Leano zur Welt.

2023 kam es dann zu „Wedding Part Two“, wie der Ski-Held kürzlich auf Instagram verkündete: Sarah und Stefan Luitz feierten im Juni ihre kirchliche Hochzeit, mit dabei waren neben Felix Neureuther zahlreiche weitere Freunde aus dem Wintersport. Auf einem Instagram-Foto ist die glückliche Familie zusammen mit den Ski-Kollegen – allesamt in Tracht oder Anzug gekleidet – zu sehen. Dazu schrieb der Bräutigam: „Nicht nur der Rennanzug steht uns.“

Luitz-Hochzeit mit geballter Ski-Prominenz – Kollege hat Karriere beendet

Die deutschen Wintersport-Fans dürften sich sehr darüber freuen, dass Luitz ihn noch eine Weile tragen wird. Ein anderer Fahrer, der auch zu den Gästen der Luitz-Hochzeit zählte, hat sich dagegen entschieden, seine Laufbahn zu beenden: Manuel Schmid hat sein Karriereende verkündet. (akl)