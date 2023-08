Familienunglück bei Olympiasiegerin: Großvater stürzt von Balkon und stirbt

Von: Jan Oeftger

Teilen

Charlotte Kalla gehört zu den besten Skilangläuferinnen der Welt. Ihr Opa und großer Förderer ist nun auf tragische Weise ums Leben gekommen.

München – Bengt Kalla, Großvater der schwedischen Skilangläuferin Charlotte Kalla, hat großen Anteil an der erfolgreichen Karriere seiner Enkelin. Er brachte sie zu dieser Sportart und wich auch während ihrer Karriere nicht von ihrer Seite. Er galt als größter Förderer der Wintersportlerin. Doch jetzt betrauert Charlotte Kalla den Verlust ihres Großvaters.

Charlotte Kalla Geboren am: 22. Juli 1987 (36 Jahre alt) Sportart: Skilanglauf Größte Erfolge: dreimal Olympia-Gold, sechsmal Olympia-Silber

Großvater von Skilangläuferin Kalla verunglückt

Bengt Kalla ist nach Angaben skandinavischer Medien in einem Krankenhaus vom Balkon gefallen und gestorben. Eigentlich war in diesem Krankenhaus eine kurze Behandlung für den 86-Jährigen angedacht gewesen. Per-Erik Kalla ist der Sohn von Bengt Kalla und der Vater der Langläuferin. Er berichtet, welche Pläne er mit seinem Vater eigentlich hatte: „Ich war am Tag zuvor noch bei ihm, da haben wir darüber gesprochen, dass wir zusammen Karotten und Kartoffeln ernten gehen, wenn er wieder zu Hause ist.“

Dann kam es jedoch zu dem dramatischen Unfall. Wie das passieren konnte, soll jetzt in Ermittlungen geklärt werden. Für Charlotte Kalla ist der Tod ihres Großvaters ein riesengroßer Verlust. Sie bedankte sich öffentlich für dessen große Unterstützung. „Er war es, der mich zum Langlaufen gebracht und mich dann die ganze Karriere verfolgt hat. Er war mein größter Unterstützer. Ich bin unglaublich dankbar für all das, was ich mit ihm erleben durfte.“

Charlotte Kallas Großvater verunglückte auf tragische Weise. © IMAGO/MAXIM THORE

Kalla ist frisch Mutter ihres ersten Kindes

Kalla blickt in ihrer Karriere auf drei olympische Gold- und sechs Silber-Medaillen zurück. Zudem lief sie im Weltcup 59-mal auf das Podest. Nach der vergangenen Saison beendete die Schwedin dann im Frühjahr 2022 ihre erfolgreiche Karriere. Im Juli kam ihr erstes Kind zur Welt.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Ein anderer Langlauf-Star hat in einer Millionen-Erbin ebenfalls die große Liebe gefunden. (jo)