Deutscher Biathlon-Star nutzt „Kontrastprogramm“: Heiratsantrag auf Urlaubsinsel

Von: Jannek Ringen

Nach der Saison ist vor der Hochzeit. So oder so ähnlich müsste es Biathlon-Star Justus Strelow in seinem Urlaub gehen.

Philippinen – Die Biathlon-Saison ist seit kurzem vorbei und die Athleten nutzen ihre verdiente Pause. Biathlet Justus Strelow ist mit seiner Freundin Elisa auf die Philippinen geflogen. Von dort aus hat das Pärchen schöne Nachrichten zu verkünden.

Justus Strehlow Geboren: 30.12.1996 (26 Jahre alt), Dippoldiswalde Beruf: Biathlet/Sportsoldat

Antrag am Strand vor Palmen

Am Strand in der Südsee hat Strelow seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt. Der Antrag des Sportsoldaten erfolgte vor einer malerischen Kulisse, wie sein Instagram-Post verriet. Stolz präsentierte das frisch verlobte Paar die erfreulichen Nachrichten auf Social Media.

„Kontrastprogramm! Direkt nach den Strapazen der langen und schönen Wintersaison ging es zur Erholung auf die Philippinen. Eine traumhafte Zeit zusammen mit @liisii97 💍, um wieder neue Kraft für den harten Sommer voller Trainingsstunden zu sammeln“, schrieb der 26-Jährige unter dem Bild.

Justus Strelow vor dem Wettkampf. © IMAGO / Eibner

Auszeit genießen – Romantik darf nicht fehlen

Unter diesem Motto reiste das Paar in die Südsee. Zahlreiche weitere Bilder zieren den Post zur Verlobung. Unter anderem schwimmt der Athlet mit Schildkröten oder entspannt in der Hängematte. Auch auf den Bildern zu sehen: zahlreiche Sonnenuntergänge. Vielleicht hat der Wintersportler einfach nur auf den richtigen Moment für die wichtigste Frage seines Lebens gewartet.

Justus Strelow startet seit der Saison 2020/21 im Weltcup. Seinen Durchbruch schaffte er in der kürzlich abgelaufenen Saison, in der er am Ende den 21. Rang im Gesamtweltcup belegte. Für den kommenden Winter ist er gemeinsam mit Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Simon Kaiser und David Zobel für das Weltcup-Team nominiert. (jr)