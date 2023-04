„Ort, der die Realität vergessen lässt“: Dorothea Wierer genießt ein Gläschen Wein vor malerischer Kulisse

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Dorothea Wierer genießt die freie Zeit ohne Biathlon in Südtirol. © Screenshot instagram.com dorothea_wierer; Imago Images / Beautiful Sports

Die Biathlon-Saison ist vorbei, aktuell ist Sommerpause. Dorothea Wierer genießt die Auszeit anscheinend in vollen Zügen.

München - Dorothea Wierer gehört zu den Aushängeschildern des Wintersports, im Biathlon zählt sie zur absoluten Weltspitze. Bei den Weltmeisterschaften 2023 war sie Teil der ersten italienischen Damenstaffel, die sich die Goldmedaille sicherte.

Name Dorothea Wierer Geburtsdatum und -ort: 3. April 1990 in Bruneck (Italien) Im Biathlon-Weltcup seit: 2009 Größte Erfolge: 4x WM-Gold, 3x Olympia-Bronze, 2x Gesamtweltcup-Siegerin

Italienischer Biathlon-Star Dorothea Wierer im Urlaub in ihrer Heimat Südtirol

Zuletzt wurde gar über ein mögliches Karriereende der 33-Jährigen spekuliert, diesem schob sie vor wenigen Wochen allerdings einen Riegel vor. „Am Ende denke ich, dass ich noch etwas zeigen kann. Natürlich kann man im Sport nie wissen, die Dinge können sehr gut oder sehr schlecht laufen, aber ich werde hart arbeiten, damit sie gut laufen. Ich bin immer noch motiviert“, verkündete sie bei Fondo Italia.

Und damit ebendiese Dinge auch gut laufen, tankt Wierer laut ihrem Instagram-Profil anscheinend Kraft in der Heimat. Auf der Plattform postete gebürtige Südtirolerin einige Schnappschüsse, die sie in der italienischen Region zeigen. „Es gibt Orte, die uns erden, die uns die Realität für eine Weile vergessen lassen“, schreibt Wierer zu ihrem Post.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Karriereende oder der große Traum daheim? Geht Wierer bei Olympia 2026 an den Start?

Wie lange Wierers Fans sie noch für längere Zeit im Biathlon-Weltcup und bei Weltmeisterschaften zu sehen bekommen, weiß sie angeblich selbst noch nicht. Im Jahr 2026 finden unweit ihres Geburtsortes die Olympischen Winterspiele statt - aber mit oder ohne sie?

„Für mich 2026 ein bisschen weit weg“, so Wierer, die keine voreilige Entscheidung treffen wolle, gegenüber Inbici.net. Allerdings sei es ein „spektakuläres Ereignis für alle Italiener, die zu Hause an Olympia teilnehmen können“. Bis dahin vergeht aber noch einige Zeit . und zunächst steht sowieso erstmal der Urlaub in der Heimat an. (masc)