„Die sind nicht ganz dicht“: Hannawald war für Joko und Klaas in Frankreich unterwegs

Von: Andreas Knobloch

Olympiasieger, Vierschanzen-Tournee-Sieger und jetzt auch bei „Joko und Klaas - Das Duell um die Welt“. Sven Hannawald meint: „Die sind nicht ganz dicht“.

Lyon - Sven Hannawald ist schon viel um die Welt gereist. In seiner Karriere als Weltklasse-Skispringer hat er viele Orte und vor allem Schanzen gesehen. Der ehemalige Spitzenathlet hatte einen nicht ganz ungefährlichen Job. Doch nun hat ihn die Sendung „Das Duell um die Welt - Team Joko vs. Team Klaas“ auf ProSieben in eine noch brisantere Situation gebracht, mag man seinen Worten Glauben schenken.

Sven Hannawald bei Joko und Klaas in der Show: „Sind nicht ganz dicht“

Der Wintersportler musste eigenen Angaben zufolge wohl ziemlich über seinen eigenen Schatten springen. „Nächstes Abenteuer abgedreht“, fängt er seinen Post bei Instagram an. Im Hintergrund des Selfies mit seinem skeptischen Blick am Flughafen ist zu erkennen, wohin die Reise ging: nach Lyon, Frankreich.

Beim „Duell um die Welt“ wählen Joko und Klaas Prominente aus, die einige verrückte Dinge auf der ganzen Welt machen. Für das Erfüllen der Aufgaben bekommen die beiden Spaßvögel Punkte in der Sendung. Comedian und Schauspieler Axel Stein war einmal kurz davor, sich von der kleinsten Pistole der Welt in den Arm schießen zu lassen. Musiker Johannes Oerding musste auf einen Luftballon klettern, der weit über der Erde schwebte.

Hannawald verriet nicht, welches Abenteuer er durchlebte. „Worum es ging? Ich kann nur eins sagen: Die sind alle nicht ganz dicht“. Wer die „alle“ sind, ist nicht klar, aber den Hashtags nach zu urteilen, hat ihn entweder Joko oder Klaas eine brisante Aufgabe verteilt. „Wenn ich den Sendetermin habe, gebe ich euch Bescheid. Bis dahin hoffe ich, ist der Muskelkater weg“, macht es der Vierschanzen-Tournee-Sieger spannend.

Sven Hannawald bei Lyon auf gefährlicher Radtour für Joko oder Klaas?

Auf den weiteren Fotos ist Hannawald neben einem Fahrrad und in voller Schutzausrüstung ganz in Schwarz zu sehen. Aber auch der Schnee hat eine Rolle gespielt. Eigentlich das Metier des Wintersportlers. Musste der jetzige Skisprung-Experte mit einem Fahrrad einen Schneeberg runterbrettern? Zumindest glimpflich ist es ausgegangen, sonst hätte er nicht den Post absetzen können. Man darf gespannt sein, was Hannawald in der Nähe von Lyon machen durfte. Die Alpen sind von der Großstadt aus dem Südosten des Landes nicht weit entfernt.

Hannawald ist in Oberbayern daheim und fährt sogar manchmal mit seiner Familie in den Märchenwald Wolfratshausen, dort hat er Spaß mit seinen Kindern und seiner Frau. (ank)