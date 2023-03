Sven Hannawald erlebt Skitag mit Frau und Kindern: „Nichts gebrochen“

Von: Marius Epp

Das sieht nach Spaß aus: Sven Hannawald mit Sohn Glen (l.) und seine Frau Melissa mit Tochter Liv. © Screenshot Instagram/sven_hannawald

Sven Hannawald und seine Frau Melissa verbringen mit ihren Kindern einen Tag auf der Skipiste. Ihre Instagram-Follower sind hautnah dabei.

Garmisch-Partenkirchen – Der Wintersport ist Sven Hannawalds Zuhause – auch noch lange nach seiner aktiven Skisprung-Karriere. Für die ARD ist er bei vielen Skisprung-Events als Co-Kommentator dabei und auch seine Freizeit verbringt er gerne in den Bergen.

Sven Hannawald Geboren: 9. November 1974 (Alter 48 Jahre), Breitenbrunn/Erzgebirge Ehefrau: Melissa Hannawald TV-Experte bei der ARD

Sven Hannawald teilt Bilder von Familien-Skitag

An seiner Seite ist seit vielen Jahren die ehemalige Fußballerin Melissa Hannawald (unter anderem VfL Wolfsburg). Die beiden gaben sich 2018 in der Münchner St.-Georg-Kirche das Ja-Wort, nachdem sie schon 2016 standesamtlich geheiratet hatten. Mit ihren beiden Kindern Glen (6) und Liv (3) unternahm das Paar nun einen Skiausflug nach Garmisch-Partenkirchen.

Bei Social Media sind die Hannawalds besonders fleißig: Sie lassen ihre Follower an großen Teilen ihres Familienlebens teilhaben. Der Ex-Skispringer lud einige Fotos vom Familien-Skitag hoch, bei dem Söhnchen Glen sein Debüt auf zwei Brettern gab. „Erster Skitag für unseren Glen – und Liv bereitet sich fürs nächste Jahr schon mal vor“, schreibt Hannawald.

Sven und Melissa Hannawald melden sich von Ski-Trip: „Nichts gebrochen“

Ein Fan will wissen: „Und wie hat es geklappt mit deinem Sohn?“ Hannawald antwortet: „War süß und nichts gebrochen. Und Glen mag wieder. Wir bleiben also dran.“ Töchterchen Liv war noch zu jung fürs Skifahren, sie durfte dafür mit einem Schneerutscher ins Tal sausen.

Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll wünschte „viel Spaß“ und ergänzte freudig: „Unsere Jungs haben es auch dieses Jahr gelernt.“ Das Familienleben verlangt den Hannawalds einiges ab, wie sie in einem Interview von 2019 zugaben. Der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger pendelt vor allem im Winter oft zwischen den Skisprungschanzen Europas und fehlt damit zuhause.

Auch bei der Nordischen Ski-WM in Planica war der gebürtige Sachse natürlich dabei – und erlebte die Althaus-Festspiele aus nächster Nähe mit. Die Allgäuerin holte in Slowenien dreimal Gold und einmal Bronze. Privat steht bereits das nächste Highlight an: Ihre Hochzeit ist schon geplant. (epp)