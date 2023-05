Talent Szuber erhält NHL-Einstiegsvertrag in Arizona

Eishockey-Talent Maksymilian Szuber (M.) hat einen drei Jahre gültigen Einstiegsvertrag bei den Arizona Coyotes erhalten. © Lennart Preiss/dpa

Eishockey-Talent Maksymilian Szuber hat eine weitere Hürde auf dem erhofften Weg in die nordamerikanische Profiliga NHL genommen.

Arizona - Der 20 Jahre alte Abwehrspieler vom deutschen Meister EHC Red Bull München hat einen drei Jahre gültigen Einstiegsvertrag bei den Arizona Coyotes erhalten, teilte das NHL-Team mit. Die Coyotes hatten Szuber, der bereits zwei Einsätze für das deutsche A-Nationalteam absolvierte, im vergangenen Jahr in der sechsten Runde des NHL-Draft gezogen. Dabei sichern sich die NHL-Teams die Rechte an den weltweit größten Talenten eines Jahrgangs. Szuber kann sich fortan nun in den Trainingscamps in Arizona für einen Kaderplatz in Nordamerika empfehlen. dpa