Nach verheißungsvollem Auftakt: Deutschlands Ski-Pechvogel Dreßen schon wieder verletzt

Von: Marius Epp

Thomas Dreßen hat es wieder erwischt: Deutschlands Ski-Star muss wochenlang aussetzen. © IMAGO/Daniel Goetzhaber

Thomas Dreßen ist der beste deutsche Abfahrer, doch ist Zeit seiner Karriere vom Verletzungspech verfolgt. Nun folgte der nächste Rückschlag.

Gröden - Die Saison begann gut für Thomas Dreßen: Nach 32 Monaten Leidenszeit gelang ihm ein bemerkenswertes Comeback in Lake Louise. Ein paar Wochen später ist das alpine Skijahr 2022 für ihn aber schon wieder vorzeitig beendet.

Thomas Dreßen Geboren: 22. November 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Gewicht: 90 kg Größe: 1,88 m Spezialdisziplin: Abfahrt

Ski alpin: Thomas Dreßen wieder im Verletzungspech - Knie und Hüfte sind aber heil

Der frühere Kitzbühel-Sieger zog sich beim Abfahrtsklassiker in Gröden eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und fällt für die weiteren Rennen in Südtirol aus. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagabend bekannt.

„Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind“, sagte Dreßen, der als 45. die Punkteränge deutlich verpasst hatte: „Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen.“ Der 29-Jährige wird nun zumindest den Super-G am Freitag und die zweite Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden verpassen. Auch in Bormio (28./29. Dezember) fehlt er.

Video: Das müssen Sie über den Ski-alpin-Weltcup 2022/23 wissen

Fährt Thomas Dreßen in Zukunft nur noch Abfahrt?

Dreßens Coach Christian Schwaiger betonte: „Wir sind uns bewusst, dass das Time-Management bei Tom extrem wichtig ist. Wenn wir seine Karriere so weit wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen.“

Heißt im Klartext: Geht es nach Schwaiger, sollen künftig Dreßens Starts im Super-G überdacht werden, um die Belastung für sein Knie in Grenzen zu halten. Das bedeute, dass der Super-G „gefahren wird, wenn es geht“, dass der 29-Jährige diese Disziplin aber „vielleicht“ gar nicht mehr bestreite. „Sich voll auf die Abfahrt zu fokussieren, gibt ihm mehr Erholungszeiten“, sagte Schwaiger.

Ski alpin in Gröden: Dreßen verletzt, Ferstl überzeugt

Das könne sich auch wieder ändern: „Ich hoffe, dass sich das ganze System sukzessive wieder an die Belastung gewöhnt, aber jetzt müssen wir vernünftig und smart agieren“, so Schwaiger. Weitaus besser lief es in Gröden für einen anderen Schwaiger-Schützling: Josef Ferstl bändigte die widerspenstige Ciaslat-Wiese und erreichte einen starken sechsten Platz. (epp/SID)