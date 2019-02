Ticker zur Ski-WM: Lindsey Vonn beendet nach dem Abfahrtsrennen ihre Karriere

Die Abfahrt der Frauen bei der Ski-WM in Åre am Sonntag wird ein emotionaler Moment für Lindsey Vonn. Es ist das letzte Rennen ihrer Karriere. Wir berichten im Live-Ticker.

Ausnahme-Sportlerin Lindsey Vonn kämpft ein letztes Mal um eine WM-Medaille

Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer (beide Österreich) und Ilka Stuhec (Slowenien) sind die Top-Favoritinnen auf den Titel



Deutsches Quartett hofft auf gute Platzierungen in der Königsdisziplin des alpinen Skisports

Åre - Es wird ein emotionaler Abschied von einer Ausnahme-Sportlerin. Lindesy Vonn wird am Sonntag nach dem Abfahrtsrennen bei der Ski-WM im schwedischen Åre ihre Karriere beenden. Ab 12.30 Uhr wird sie aber noch ein letztes Mal um eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft kämpfen.

Deutsche Hoffnungen in der Abfahrt ruhen auf Kira Weidle

Gute Chancen auf den Titel in der Königsdiziplin des alpinen Skisports haben vor allem Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer (beide Österreich) und Ilka Stuhec (Slowenien). Schmidhofer führt derzeit die Disziplinwertung in der Abfahrt an und konnte in diesem Winter bereits zwei Rennen für sich entscheiden. Das gilt auch für Ramona Siebenhofer, denn auch sie gewann in diesem Winter bisher zwei Rennen. Titelverteidigerin Stuhec wird im Kampf um Platz Eins aber auch ein Wörtchen mitreden.

Deutschland wird mit vier Läuferinnen stark in der Abfahrt vertreten sein. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Kira Weidle. Die 22-Jährige fuhr in diesem Winter in der Abfahrt in Lake Louise und in Gamisch jeweils auf Platz drei. Sie hat also Chancen auf eine Medaille. Aber auch Michaela Wenig, Meike Pfister und Viktoria Rebensburg sind in Form und können auf eine gute Platzierung hoffen.

Lindesy Vonn sagt nach der Abfahrt am Sonntag „Goodbye“

Trotz des vielversprechenden Kampfes um Gold werden alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet sein. Die Ausnahme-Sportlerin hat in ihrer Karriere 82-Weltcup-Rennen gewonnen, 20 Weltcup-Kugeln, drei olympische Medaillen, und sieben Weltmeisterschafts-Medaillen. Eigentlich hatte sie geplant, ihre Karriere im kanadischen Lake Louise – ihrer Lieblingsstrecke – im Dezember 2019 zu beenden. Doch Vonns Körper ist ausgelaugt, sie hat nicht mehr die Kraft weiterzumachen.

Deshalb traf sie erst kurz vor der WM in Schweden die schwere Entscheidung aufzuhören. Beim Super-G war Vonn schwer gestürzt. Es war nicht klar, ob sie ihr letztes Rennen überhaupt bestreiten kann. Doch Vonn will sich – trotz kleinerer Blessuren – diesen Moment nicht nehmen lassen. Sie ist übrigens nicht die einzige, die bei dem Rennen gestürzt ist. Nach dem Super-G postete Vonn ein Foto ihrer Ski-Kollegin Laurenne Ross. Es zeigt den blanken Po der Sportlerin, der von dem Sturz schwer gezeichnet ist.

Abfahrtsstrecke aufgrund großer Probleme der Läuferinnen entschärft

Unklar ist bisher noch, ob das Rennen überhaupt über die gesamte Distanz gehen kann. Aufgrund der Wettervorhersage könnte es zu einer Verkürzung kommen. Im Vorfeld war die Strecke bereits vom Internationalen Skiverband (FIS) entschärft worden.

Der Grund: Viele Läuferinnen hatten beim "Hummelbranten"-Sprung teilweise große Probleme. Um die Sicherheit der Rennläuferinnen zu gewährleisten wurde eine Korrektur im oberen Streckenabschnitt vorgenommen.

