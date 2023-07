Neuer Job für Biathlon-Superstar

Karriereende erst im März 2023

Jahrelang dominierte Tiril Eckhoff den Biathlon-Weltcup. Mittlerweile hat sie ihre Karriere beendet, bleibt der Sportart aber weiterhin treu.

Bergen – Zehn Goldmedaillen sicherte sich der ehemalige norwegische Biathlon-Star Tiril Eckhoff bei Weltmeisterschaften, hinzu kommen acht Mal Edelmetall bei Olympia und der Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2020/21.

Tiril Eckhoff Geboren: 21. Mai 1990 (Alter 33 Jahre) in Bærum, Norwegen Sportart: Biathlon Karriereende: März 2023 Größte Erfolge: 1x Gesamtweltcup-Siegerin, 2x Olympia-Gold, 10x WM-Gold

Tiril Eckhoff übernimmt Job als Expertin für norwegischen TV-Sender

Nur wenige Biathletinnen können eine solch eindrucksvolle Erfolgsbilanz wie die Norwegerin vorweisen. Weitere Titel werden allerdings nicht mehr hinzukommen, denn Eckhoffs Zeit auf der Loipe und am Schießstand ist vorbei. Nach einer Corona-Infektion kam die mittlerweile 33-Jährige nicht mehr richtig auf die Beine und verkündete im März 2023 das Ende ihrer Karriere.

Dem Wintersport bleibt Eckhoff aber nach wie vor eng verbunden. Ab der Saison 2023/24 wird die mehrfache Weltmeisterin ihre Erfahrung und Expertise nämlich mit den norwegischen Zuschauerinnen und Zuschauern im Fernsehen teilen.

+ Wird in Zukunft das norwegische Fernsehen als Expertin verstärken: die ehemalige Biathletin Tiril Eckhoff. © IMAGO/Vesa Moilanen

Eckhoff über neuen Job: „Kann von den Besten lernen“

Wie der Sender TV 2 mitteilte, wird die ehemalige Vorzeige-Athletin in Zukunft als Expertin fungieren. „Wir freuen uns sehr, Tiril im Team begrüßen zu dürfen. Sie bringt neue Erkenntnisse, umfassende Erfahrung und eine positive Energie, die ansteckend ist“, so Sportredakteur Vegard Jansen Hagen in der Pressemitteilung.

Bei TV 2 wird Eckhoff ein bislang fünfköpfiges Team verstärken. Zu diesem zählt auch der ehemalige Weltklasse-Wintersportler Ole Einar Björndalen, der unlängst den DSV kritisierte. „TV 2 verfügt über eine breite Expertise im Biathlon mit guten Experten und Kommentatoren. Sie haben die Biathlon-Übertragungen entwickelt und sind mit großem Engagement dabei. Das inspiriert mich und macht mir Freude, Teil dieses starken Teams zu werden. Weiterentwicklung war mir schon immer wichtig und bei TV 2 kann ich von den Besten lernen“, lässt sich Eckhoff zitieren.

Tiril Eckhoff nimmt Julia Simon wegen Betrugsvorwürfen in Schutz

Gegenüber ihrem neuen Arbeitgeber äußerte sich Eckhoff vor wenigen Tagen auch zu den Betrugsvorwürfen gegen Julia Simon und nahm die Französin in Schutz. „Ich kenne beide und glaube nicht, dass es mit Absicht passiert ist, aber es ist ziemlich dramatisch, wenn es in den Medien an die Öffentlichkeit gelangt“, so die zweimalige Gewinnerin des Verfolgungsweltcups.

Ihre ersten Auftritte als TV-Expertin wird Eckhoff vermutlich Ende November haben. Dann startet die Biathlon-Saison 2023/24 im schwedischen Östersund, die ersten Rennen in Deutschland sind vom 1. bis zum 7. Januar 2024 in Oberhof angesetzt. (masc)

