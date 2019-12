Top-Ergebnisse für Andrea Filser: „Solange es Spaß macht, bleibe ich dran“

Sechs Rennen, dabei zwei Siege – und immer unter den Top Ten. Für Andrea Filser hat die Skisaison bestens begonnen. Darauf hat die Wildsteigerin lange hingearbeitet.

Wildsteig – Es ist die Leidenschaft für den Skisport, die Andrea Filser (SV Wildsteig) antreibt. Antreibt, weiter zu machen, sich immer wieder neu aufzustellen und damit auch Erfolge zu feiern. Wie zuletzt in Norwegen, Schweden und Österreich, wo die 26-Jährige gleich mit Topresultaten und Siegen in die heurige Rennsaison eingestiegen ist. Drei Top-Ten-Ergebnisse, ein Stockerlplatz und zwei Siege, so lautete die beeindruckende Bilanz von Filser aus den ersten sechs Saisonrennen. „Ich bin sehr zufrieden. Gerade der Doppelsieg am Pass Thurn ist natürlich toll, da weiß man dann wofür man gearbeitet hat“, analysiert Filser.

Die Wildsteigerin ist im DSV-Ergänzungskader, trainiert aber zumeist selbst mit ihrem eigenen Team. „Das passt für mich super.“ Im Winter sind oft ihr Vater und Bruder mit dabei, im Sommer setzt sich ihr Team aus altbekannten Trainern sowie neuen Kontakten zusammen. „Zuhause trainiere ich viel mit Toni Buchwieser am Olympia Stützpunkt Garmisch-Partenkirchen und mit Andreas Rinesch aus Peiting bei RIAN Sports“, erklärt die Sportsoldatin. Auf Schnee vertraut sie Bruno Vogt und Maike Hujara, die sie schon in ihren Anfangsjahren beim DSV betreut haben.

Andrea Filser trainiert mit schwedischem Team

Hinzu kommt der Kontakt zu einem schwedischen Team, dem Lind Alpine Ski Pool. „Uns verbindet alle die Leidenschaft zum Skisport, so ergeben sich oft Chancen zum gemeinsamen Training.“ Die Wildsteigerin schätzt die Freiheit und Abwechslung, die sie so gewinnt, und profitiert von jedem Training. „Auch wenn ich mal mit Jüngeren oder vermeintlich Schwächeren trainiere, bringt mir das was“, weiß sie.

Die Erfahrung hat sie ruhig werden lassen. So hat sie sich Zeit genommen nach ihren vielen Verletzungen Schritt für Schritt wieder alles aufzubauen. „Heute geht es mir gesundheitlich top“, sagt sie zufrieden. „Doch den vergangenen Winter und Sommer ohne OP-Unterbrechungen habe ich wirklich noch einmal gebraucht.“ Mittlerweile, so erklärt sie, geht Skifahren endlich wieder von selbst, ohne viel nachzudenken.

Familie und Bundeswehr als Rückhalt

Rückhalt fand und findet sie in ihrem familiären Umfeld und bei der Bundeswehr. „Ohne die Sportfördergruppe wäre vieles nicht möglich, dafür bin ich sehr dankbar.“ Zurück gibt sie ihren Unterstützern ihre guten Ergebnisse. In Norwegen fuhr sie zum Saisonauftakt in zwei FIS-Slaloms auf die Ränge fünf und drei. In den Europacup-Rennen in Schweden (zweimal Slalom) wurde sie jeweils Neunte. Bei den FIS-Slaloms am Pass Thurn am vergangenen Wochenende trumpfte sie dann endgültig groß auf und holte an beiden Tagen einen souveränen Sieg.

Der Slalom ist heuer wieder in Filsers Fokus gerückt. „Trainiert habe ich natürlich beide technischen Disziplinen, aber im Riesenslalom habe ich bisher keinen Startplatz bekommen. Daher waren die ersten Rennen Slaloms.“ 2013 holte Filser in ihrer Lieblingsdisziplin schon einmal Weltcuppunkte, 2018 und 2019 ging sie ebenfalls in der höchsten Serie an den Start, verpasste aber jeweils knapp die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Wie es 2020 weitergeht, wird sich zeigen. Eines ist aber allemal sicher: „Solange es mir Spaß macht, bleibe ich dran“, sagt die Wildsteigerin. Und wer Filser kennt, weiß, dass sie dank ihrer Leidenschaft einen langen Atmen und viel Willenskraft hat.

Von Kathrin Ebenhoch





