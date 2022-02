Top Ten nur knapp verpasst: Lucas Bögl läuft im olympischen Skiathlon auf Platz zwölf

Im Ziel: Lucas Bögl beendete den olympischen Skiathlon als bester Deutscher auf Platz zwölf. © dpa

Einen spektakulären Start in die Olympischen Spiele von Peking hat Lucas Bögl gefeiert. Beim Skiathlon über zweimal 15 Kilometer wurde der Holzkirchner Langläufer starker Zwölfter.

Damit verbesserte er seinen 16. Platz aus den Spielen vor vier Jahren in Pyeongchang (Südkorea). Das hat der 31-Jährige vor den Spielen in China unter anderem als Ziel ausgegeben.

Im Skiathlon – dem Wettbewerb, bei dem die Athleten nach der Hälfte der Strecke von der klassischen Technik auf die Skatingtechnik wechseln und dabei auch Ski und Stöcke tauschen – war Bögl lange im Rennen um die Top-Ten-Platzierungen dabei und musste sich erst auf den letzten Metern knapp geschlagen geben.

Beim überaus souveränen Sieg des Russen Alexander Bolshunov, der sogar dem Silbermedaillengewinner Denis Spitsov (Russland) mehr als eine Minute abnahm, hatte Bögl einen Rückstand von 4:02 Minuten. Dritter wurde der finnische Klassik-Spezialist Iivo Niskanen. Völlig enttäuschend trat der Gesamtweltcupführende und Tour-de-Ski-Sieger Johannes Hoesflot Klaebo auf, der nur 40. wurde. „Ich bin sang- und klanglos vorbeigelaufen. Ich denke, für ihn ist die Strecke einfach zu hart“, sagte Bögl, für den es deutlich besser lief, in der Sportschau.

Als einen „knallharten Skiathlon zum Olympia-Auftakt“, bezeichnete der Holzkirchner, der für den SC Gaißach an den Start geht, das Rennen auf der Plattform Instagram. Mit seinem zwölften Platz sei er „sehr zufrieden“ – auch, weil er lange um Platz zehn mitlaufen konnte.

Die weiteren DSV-Starter Friedrich Moch (13.) und Florian Notz (19.) komplettierten das starke deutsche Ergebnis zum Start in die Spiele. „Wenn von drei Startern alle unter die Top 20 laufen, dann kann man mehr als zufrieden sein“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus der ARD.

Weiter geht es für die Langläufer schon am morgigen Dienstag mit dem Sprint, den Bögl aller Voraussicht nach auslassen wird. Er steigt dann am Freitag mit dem 15-Kilometer-Rennen im klassischen Stil wieder in den Olympia-Kalender ein.

emi