Paralympics: Russland und Belarus jetzt doch ausgeschlossen - „Schnell eskalierende Situation“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Sportverbände weltweit reagieren auf den Ukraine-Konflikt. Bei den Paralympics wurden Athleten aus Russland und Belarus nun doch vom Ereignis ausgeschlossen.

Peking - Am Mittwoch entschied das Internationale Paralympische Komitee zunächst, die Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus an den Spielen teilnehmen zu lassen. Nur einen Tag und mehrere Boykottdrohungen später hob es die umstrittene Entscheidung wieder auf. Nachdem sich einige Teilnehmerländer über die bevorstehende Teilnahme der beiden Länder empörten, sah sich das Komitee offenbar zum Handeln gezwungen und revidierte seinen Entschluss.

Paralympics 2022: Boykott-Drohungen ließen Komitee umdenken - Russland und Belarus doch ausgeschlossen

Bereits am Freitag beginnt das wichtigste sportliche Großereignis für Personen mit körperlicher Behinderung. Erst einen Tag zuvor zeigten die Organisatoren eine wirkliche Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine und schlossen die beiden Nationen vom Großevent in der chinesischen Hauptstadt aus.

Die „Durchführbarkeit der Paralympischen Winterspiele“ soll gefährdet gewesen sein, auch weil mehrere Verbände und Athleten mit einem Boykott der Spiele drohten. Zudem soll die Lage in den Athletendörfern angespannt gewesen sein, was dem IPC zufolge zum Sicherheitsproblem hätte werden können.

Paralympics 2022: IPC-Chef erklärt die kurzfristigen Russland-Ausschluss - „schnell eskalierende Situation“

Der Beschluss vom Mittwoch verbot den russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern zunächst, für das eigene Land anzutreten. Somit hätten diese als neutrale Athleten unter der paralympischen Flagge teilnehmen dürfen. Auch der Deutschen Behindertensportverband (DBS) reagierte neben vielen anderen Stimmen aus der Sportwelt entrüstet. „Das ist enttäuschend und mutlos. Angesichts der täglichen Kriegsgräuel in der Ukraine hätten wir einen solchen Beschluss nicht für möglich gehalten“, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

Wie IPC-Chef Andrew Parson am Donnerstag erklärte, hatte der weltweite Druck ein Umdenken bei den Verantwortlichen ausgelöst. „Wir beim IPC sind fest davon überzeugt, dass Sport und Politik nicht vermischt werden sollten. Doch ohne eigenes Verschulden ist der Krieg nun zu diesen Spielen gekommen, und hinter den Kulissen nehmen viele Regierungen Einfluss auf unser geschätztes Ereignis“, meinte der Brasilianer. Dieser gestand auch ein, dass der Zeitpunkt alles andere als günstig ist: „Klar ist jedoch, dass uns die schnell eskalierende Situation so kurz vor Beginn der Spiele in eine einzigartige und unmögliche Position gebracht hat.“

Paralympics 2022: IOC-Chef Thomas Bach befürwortete offenbar den Beschluss des IPC

Weltweit hatten sich Sportverbände aller Art, etwa die UEFA oder der britische Automobilverband, mit dem Ausschluss russischer Teams und Sportler solidarisch gezeigt. Nun zog auch das IPC nach, und das obwohl die Spitze des IOC den internationalen Verbänden geraten hatte, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus als neutrale Teilnehmer zu behandeln, sollte ein Ausschluss nicht mehr realisierbar sein. IOC-Chef Thomas Bach, der die Olympischen Winterspiele noch gemeinsam mit Chinas höchst umstrittenen Staatsoberhaupt Xi Jinping eröffnete, hatte die erste Entscheidung noch verteidigt und bei der Zulassung Russlands von „Respekt“ gesprochen. (ajr)

Lesen Sie auch Putin-Freund Abramowitsch verkauft FC Chelsea - und verspricht Milliarden-Spende für die Ukraine Der FC Chelsea wird verkauft: Eigentümer Roman Abramowitsch verkündete nun seine Entscheidung - mit einem Milliarden-Versprechen für die Ukraine. Putin-Freund Abramowitsch verkauft FC Chelsea - und verspricht Milliarden-Spende für die Ukraine Verstörende Aussagen! Ex-Formel-1-Boss Ecclestone schwärmt für „ehrenwerten Mann“ Putin Aktuell wütet der Krieg in der Ukraine, der ehemalige Chef der Formel 1, Bernie Ecclestone, verteidigte jedoch weiter Russlands Präsident Wladimir Putin. Verstörende Aussagen! Ex-Formel-1-Boss Ecclestone schwärmt für „ehrenwerten Mann“ Putin