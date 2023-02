Ski-Star fährt bei WM und muss dann in den Ukraine-Krieg: „Werde bald auf dem Schlachtfeld stehen“

Von: Antonio José Riether

Der Ukrainer Ivan Kovbasnyuk nimmt derzeit an der Ski-WM in Frankreich teil. Anschließend geht es für den 29-Jährigen an die Front.

Courchevel/Méribel - Während in der Ukraine weiter der russische Angriffskrieg tobt, tritt ein Team aus dem kriegsgebeutelten Land bei der Alpinen Ski-WM in Frankreich an. Die achtköpfige Mannschaft aus der Ukraine wird von Ivan Kovbasnyuk angeführt. Nach der Weltmeisterschaft geht es für den 29-Jährigen direkt wieder an die Front, nur mit einer Sondergenehmigung nimmt der Wintersportler an den Wettbewerben teil.

Ivan Kovbasnyuk Geboren: in 18. Mai 1993 in Jassinja (Ukraine) Größe: 176 cm Ski-WM-Teilnahmen: 6 Olympia-Teilnahmen: 2 (2018, 2022)

Ukrainer bei Ski-WM: „Während ich hier fahre, sterben Familienmitglieder und Freunde“ im Ukraine-Krieg

Kovbasnyuk, der am Donnerstag im Super-G beim Sieg des Kanadiers James Crawford auf Platz 43 von 46 fuhr, sprach mit der österreichischen Kronen Zeitung über seine Situation. „Ich bin stolz, mein Land hier zu vertreten. Es ist unglaublich schwer für mich, hier meinen Job zu machen“, sagte der alpine Skirennläufer, der aus Jassinja im Westen der Ukraine stammt.

Die Verzweiflung sowie die Sorgen sind bei Kovbasnyuk angesichts der Lage in der Ukraine omnipräsent. „Während ich hier in Frankreich fahre, sterben daheim Familienmitglieder und Freunde von mir. Der Krieg wird leider noch lange dauern. Ich bin sicher, dass auch ich bald auf dem Schlachtfeld stehen werde“, sagt der dreimalige Weltcup-Starter.

Ivan Kovbasnyuk tritt aktuell bei der Ski-WM in Frankreich an, danach muss er an die Front. © Daniel Goetzhaber/imago

Ivan Kovbasnyuk muss nach der Ski-WM in den Ukraine-Krieg -–Ukrainer hielt sich in Tirol fit

Nach dem Ende der Ski-WM geht es für Kovbasnyuk wieder an die Front, da er Teil der ukrainischen Armee ist. Nur aufgrund einer militärischen Ausnahme-Regelung darf der Ukrainer überhaupt in den französischen Alpen an den Start gehen. Diese verhinderte, dass der dreifache WM-Teilnehmer bislang eingezogen wurde.

Vor der Ski-WM hatte sich Kovbasnyuk ins Exil begeben, so lebt und trainiert er seit Februar im Kaunertal in Tirol. Am Sonntag endet die WM mit der Abfahrt für Kovbasnyuk, dann geht es zurück in sein Heimatland. Er ist damit einer von vielen Sportlern, die sich im Ukraine-Krieg befinden und ihr Land gegen den Aggressor Russland verteidigen.

Ivan Kovbasnyuk vertrat die Ukraine bereits bei zwei Winter-Olympiaden

Kovbasnyuk ist kein Unbekannter im Skisport. Bereits sechsmal nahm er nun schon an der Ski-Weltmeisterschaft teil, zudem war er bei zwei Olympischen Winterspielen dabei. Sein bisher bestes Ergebnis war ein 14. Platz in der Kombination bei den Spielen 2022 in Peking. (ajr)