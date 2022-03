Der erste Schritt auf die internationale Bühne

Von: Olaf Heid

Katharina Ulrich © verein

Sie hat ihre Premiere bei einer internationalen Meisterschaft erfolgreich bestanden. Shorttrack-Talent Katharina Ulrich (16) vom EHC Klostersee nahm erstmals für Deutschland an einer Junioren-Weltmeisterschaft teil. Alleine das ganze Drumherum des Events in Polen war für sie ein Riesenerlebnis.

Danzig/Grafing – Es wird wohl eine ganze Weile dauern, bis Katharina Ulrich das Erlebte mental verarbeitet hat. Die körperlichen Anstrengungen der elf Tage waren für die Shorttrackerin vom EHC Klostersee zurück in der Heimat vielleicht weniger spürbar. Nachdem die Anspannung des Trainingslagers, der langen Reise und des Wettkampfs von ihr abfielen, musste das Talent aber dann doch ein bisschen Schlaf nachholen.

Denn erstmals war die 16-Jährige bei einer Junioren-Weltmeisterschaft für Deutschland aufs Eis gegangen. Sie hatte sich zuvor bei einem Lehrgang im Bundesstützpunkt Dresden für den Teamwettbewerb der WM im polnischen Danzig qualifiziert. Mit der 3000-Meter-Staffel überstand „Kathi“ Ulrich das Viertelfinale, verpasste das A-Finale (wir berichteten) und startete im B-Finale, in dem das schwarz-rot-goldene Quartett lange um den Sieg kämpfte. Doch ein Sturz einer Teamkollegin und eine Strafe fürs Überschreiten der Wechselzone ließen Deutschland auf den letzten Platz dieses Laufs fallen. „Das ist zwar schade“, so die Klosterseer Eisflitzerin, „aber ich bin dennoch sehr stolz auf uns.“

Ulrichs sportliches Fazit fällt positiv aus: „Ich war überrascht, dass wir so gut mithalten konnten. Wir hätten sogar Fünfter werden können.“ Und der Bundestrainer Daniel Zetzsche „hat uns für die Teamleistung gelobt“, freut sich die 16-Jährige. Man sei als Einheit zusammengewachsen, auf und neben dem Danziger Eisoval. „Jeder hat dir geholfen und dich angefeuert.“ Andere Teams hätten dieses Gruppengefühl nicht so gehabt, meint die EHC-Sprinterin.

Die Rückreise aus Danzig brachte ihr eine weitere Premiere: Erstmals durfte die Gymnasiastin alleine fliegen, statt die beschwerliche Reise per Bus anzutreten. „Das war schon aufregend, aber es hat in Danzig alles reibungslos funktioniert“, erläutert die Grafingerin. Selbst die Wartezeit am Airport verging wie im Flug, denn auch Franzosen, Niederländer oder Ungarn weilten vorort, so dass sie Gespräche führen und Kontakte knüpfen konnte.

Am Münchner Flughafen stand dann die Familie schon parat, besonders der kleine Bruder Michael umarmte seine Schwester innig. Natürlich habe sie ihre Familie vermisst, gesteht die B-Juniorin. „Ich war ja auch das erste Mal so lange alleine unterwegs, aber die anderen Sportler haben einen sehr viel abgelenkt. Wir hatten gemeinsam während der ganzen Zeit viel Spaß“, erzählt Ulrich. „Da hast du dann auch keine Zeit, groß über Heimweh nachzudenken. Zudem habe ich mit Zuhause ja täglich telefonisch Kontakt gehabt.“

Einziger Wermutstropfen der für sie unvergesslichen Reise: Neben der Abschlussfeier, die Corona zum Opfer fiel, konnte Katharina Ulrich keinen Abstecher an den nur einen Katzensprung vom Hotel entfernten Strand der Ostsee machen. „Das war uns leider verboten“, bedauerte die 16-Jährige. „Wir haben uns schließlich in der WM-Blase aufhalten müssen, also Hotel, Eishalle, Hotel.“

Doch letztlich konnte die Grafingerin auf dieses eine Erlebnis verzichten, so nachhaltig waren die Eindrücke, die sie bei ihrer ersten internationalen Meisterschaft in Polen erlebt hatte. Sie ist für die Mühen der vergangenen, intensiven Trainingsmonate belohnt worden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zur WM fahre. Das Ganze ist unbeschreiblich, unvergesslich, der Wahnsinn für mich“, schwärmte die Gymnasiastin. „Das schafft neue Motivation.“

Schließlich warten die nächsten Karriere-Höhepunkte auf Katharina Ulrich. An diesem Wochenende bei der DM in Rostock und Ende März ist die 16-Jährige für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) im finnischen Vuokatti nominiert. „Da freue ich mich schon drauf“, sagte sie. Weitere Motivation kam am Donnerstag per Post: ein Paket mit der deutschen Mannschaftskleidung für die Spiele. Bis dahin dauert es nicht mehr lange.

Erlebte erstmals internationales Flair: die Grafingerin Kathi Ulrich © privat