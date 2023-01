Unverhofft aufs Podest gelaufen

Von: Sven Sartison

Stark in der Loipe, noch Luft am Schießstand: Selina Grotian holt zum EM-Auftakt Bronze im Einzel. © Imago

Zum Auftakt der Biathlon-Europameisterschaft wird Selina Grotian im Einzel überraschend Dritte. Dabei profitiert die 18-Jährige von einer kuriosen Situation am Schießstand.

Lenzerheide – Des einen Leid, des anderen Freud’: Das dürfte sie relativ gut beschreiben, die Gefühlswelt von Selina Grotian nach ihrem dritten Platz im Einzel zum Auftakt der Biathlon-Europameisterschaft in Lenzerheide (Schweiz). Denn als die 18-Jährige vom SC Mittenwald nach 15 Kilometern die Ziellinie überquert hatte, wähnte sie sich zunächst auf dem vierten Platz. Ein Ergebnis, mit dem sie durchaus zufrieden gewesen wäre. „Meine Erwartung war, in die Top Ten zu laufen.“ Doch weil das Schießergebnis der als Siegerin geführten Italienerin Michela Carrara nachträglich korrigiert wurde, rückte Grotian unverhofft aufs Podest.

„Wir waren schon auf dem Weg zur Siegerehrung“, beschreibt sie die Minuten, in der sie zur Bronzemedaillen-Gewinnerin wurde. Im Hintergrund liefen die Proteste. Carrara soll im zweiten Schießen nicht wie zunächst angenommen makellos geblieben sein, sondern sich zwei Fehlschüsse erlaubt haben. Licht ins Dunkel brachte das italienische Trainerteam. Es räumte sofort ein, dass die beiden nicht getroffenen Scheiben von einer querschießenden Athletin aus den USA getroffen wurden.

Grotian nahm die Entscheidung „zwiegespalten“ auf. Zum einen war da natürlich die Freude über Edelmetall, zum anderen das Gewissen, dass einer anderen Athletin eben „der Sieg weggenommen“ worden war. Dieser ging schließlich an ihre Landsfrau Lisa Maria Spark, Zweite wurde Yuliia Dzhima aus der Ukraine.

Frühwirt hadert nach Platz sechs

Auf Siegkurs hatte auch Grotian zwischenzeitlich gelegen. Nach dem dritten fehlerfreien Schießen führte sie das Klassement an. Zum Verhängnis wurde ihr dann der letzte Anschlag. Und möglicherweise der Gedanke an den großen Triumph? „Ich war schon angespannt“, gibt die Mittenwalderin zu. „Durch die Anstrengung war die Kraft nicht mehr ganz da. Der Druck dahinter hat schon auch ein bisschen mit reingespielt.“ Ganz befreit will die Zollbeamtin daher am Freitag in den Sprint gehen. „Ich weiß, dass ich läuferisch vorne dabei bin. Jetzt muss nur noch das Schießen klappen.“

Das Gewehr war es auch, das Juliane Frühwirt, die am Ende Sechste wurde, um den Sieg brachte. Ohne die eine Strafminute, die sie der Fehlschuss im abschließenden Stehendanschlag kostete, hätte die 24-Jährige ganz oben auf dem Stockerl gestanden. „Es war wie das gesamte Jahr: nicht richtig gut und nicht wirklich schlecht. Solide, aber das bringt halt nichts“, fasst es die Wahl-Wallgauerin zusammen. Hoffnungen legt sie in den Sprint: „Ich glaube, der wird besser.“