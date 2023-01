Vaterfreuden statt Weltmeisterschaft

Von: Sven Sartison

Kein Platz im Viererbob: Bei der WM gehört Florian Bauer nicht zu den Anschiebern von Pilot Johannes Lochner. © Imago/Eibner/Memmler

Nach zwei Silbermedaillen bei Olympia 2022 geht es Bob-Anschieber Florian Bauer heuer ruhiger an. Bei der Weltmeisterschaft ist er nicht dabei. Doch derzeit hat er ohnehin andere, wichtigere Dinge um die Ohren.

Ohlstadt/München – Die Bob-Weltmeisterschaft in St. Moritz (Schweiz) schaut sich Florian Bauer in diesem Jahr zu Hause vor dem Fernseher an. Natürlich nicht ganz freiwillig. Und dennoch nimmt der 28-Jährige die Entscheidung des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD), ihn nicht zu nominieren, mit Gelassenheit entgegen. Dieser hatte entschieden, diesmal Georg Fleischhauer, dem neuen Anschieber in der deutschen Mannschaft, eine Chance zu geben. Bauer gibt sich aber uneigennützig: „Definitiv fiebere ich mit meinem Team mit. Das tut dem ja keinen Abbruch.“

Zumal der Athlet des Bob- und Rodelclub Ohlstadt dieser Tage ohnehin ganz andere, wichtigere Dinge um die Ohren hat: Windeln wechseln und Fläschchen geben. Vor zwei Wochen hat Freundin Amelie Heintz Sohnemann Leo zur Welt gebracht. Klar, dass sich die Prioritäten verschieben. „Das ist schon eine ganz andere Nummer. Da wird alles andere nebensächlich“, betont der frisch gebackene Papa. Daher sei die Nichtnominierung für die WM aktuell auch „am besten zu verkraften“.

Privates Glück: Freundin Amelie Heintz und er sind seit zwei Wochen stolze Eltern des kleinen Leo. © Imago/Jörg Halisch

Überhaupt, so hat man das Gefühl, ist es um Bauer in diesem Winter etwas ruhiger geworden. Zugegeben: Seine beiden Silbermedaillen als Anschieber von Johannes Lochner bei Olympia 2022 in Peking waren eigentlich auch unmöglich zu toppen – zumindest heuer. Doch der Blick in die Statistik zeigt auch generell deutlich weniger Starts als noch im Vorjahr.

Bis Ende Januar stürzte er sich hinter Lochner im Weltcup und bei der Europameisterschaft damals insgesamt zwölfmal die Eiskanäle herunter. In dieser Saison kommt Bauer lediglich auf die Hälfte der Einsätze. Insbesondere im Zweier hat ihm Konkurrent Fleischhauer ein bisschen den Rang abgelaufen. „Da war schnell klar, dass der Georg in diesem Jahr fährt. Aber man muss ganz klar sagen, dass er da auch bärenstarke Leistungen zeigt.“

Übergangsjahr zum Verschnaufen

Dreimal schob Fleischhauer, der frühere Leichtathlet und WM-Teilnehmer, der erst seit 2019 im Bobsport aktiv ist, Lochner im Zweier bei den Weltcup-Stationen in Lake Placid, Winterberg und Altenberg bereits zum Sieg. Dazu kommen je ein zweiter, dritter und sechster Platz im Vierer. Für Bauer verzeichnet die Statistik hingegen nur ein Podium in Winterberg. Wenngleich die Ergebnisse seiner Meinung nach aufgrund unterschiedlicher Wetterbedingungen und Bahnverhältnisse „schwer vergleichbar“ sind. „Es waren nicht die Rennen dabei, in denen ich mich beweisen konnte.“

„Tatsächlich nehme ich dieses Jahr alles viel lockerer, entspannter. Der Erfolgsdruck ist nicht so da.“

Die Welt – das stellt der 28-Jährige klar – geht für ihn trotz der verpassten WM nicht unter. Als nacholympisches Jahr habe in dieser Saison der Fokus ohnehin darauf gelegen, sich nicht zu verletzen und mal wieder „einen schönen Aufbau“ zu haben. „Tatsächlich nehme ich dieses Jahr alles viel lockerer, entspannter. Der Erfolgsdruck ist nicht so da.“ Bauer betrachtet 2022/23 viel mehr als willkommene Verschnaufpause, denn auch er weiß, dass man nicht immer Vollgas geben kann: „Sonst gehen einem hintenraus die Lichter aus, wenn man vier Jahre lang auf 110 Prozent durchpest.“

Einmal alles raushauen, das will er in dieser Saison trotzdem noch. Beim Weltcup Mitte Februar in Innsbruck-Igls, wenn neben seiner Familie auch viele Freunde am Olympia-Eiskanal zum Anfeuern sein werden. „Unabhängig vom Ergebnis freue ich mich riesig auf Innsbruck.“ Anschließend bleibt dann wieder mehr Zeit für Freundin Amelie sowie den kleinen Leo. Und sein Bauingenieur-Studium in München. Die Bachelorarbeit steht an, zudem ist der Master bereits „in Planung“.