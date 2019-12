Vierschanzentournee: Großangriff auf Kobayashi, Freitag steigt aus

Die Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen wird mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt. Dabei will Karl Geiger den japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi endlich schlagen.

Garmisch-Partenkirchen - Weiter geht es mit der Vierschanzentournee 2019/20. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf geht es für die Skispringer nach Garmisch-Partenkirchen. Dort will Karl Geiger den Dominator stoppen, ein Deutscher wird dann nicht mehr dabei sein. Am Mittwoch beginnt die Qualifikation um 14 Uhr, chiemgau24.de ist ab dem offiziellen Training um 11:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Entspannt und voller Zuversicht verlässt Karl Geiger seine Heimat und nimmt die nächste Etappe der Vierschanzentournee 2019/20 in Angriff. In Garmisch-Partenkirchen geht es am Dienstag mit der Qualifikation zum Neujahrsspringen weiter.

Dabei will der 26-jährige Oberstdorfer ähnlich überzeugen, wie er es beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee tat. Am Sonntag zeigte Geiger zwei starke Sprünge von der Schattenbergschanze und holte sich vor 25.500 Zuschauern den zweiten Platz.

Nur der Japaner Ryoyu Kobayashi, der die Gesamtwertung der Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup anführt, war wieder einmal nicht zu schlagen. Der 23-Jährige feierte seinen fünften Einzelsieg bei der Vierschanzentournee in Serie. Dies gelang zuvor nur Sven Hannawald, der bei der Vierschanzentournee 2001/02 alle Springen gewann und bei der Tournee 2002/03 in Oberstdorf siegte. Hier gibt es alle Infos zum Springen in Garmisch-Partenkirchen

Sollte Kobayashi auch beim Neujahrsspringen am 1. Januar 2020 in Garmisch-Partenkirchen siegen, wäre er der erste Springer der Geschichte, der sechs Vierschanzentournee-Springen in Serie gewinnen würde. Verhindern will das unter anderem Karl Geiger.

Vierschanzentournee: "Er braucht sich keinen Fehler zu erlauben, dann kommt der Karl"

"Seine Sprünge waren erste Sahne, waren brutales Niveau", meinte er über Kobayashis Performance. "Aber auch er zaubert nicht", fügte er hinzu und erhält in seiner Mission, den Japaner zu schlagen, Rückendeckung von seinem Zimmerkollegen Markus Eisenbichler.

"Er braucht sich keinen Fehler zu erlauben, dann kommt der Karl", sagte Eisenbichler, der sich im letzten Jahr die Zähne am Japaner ausbiss und in der Gesamtwertung Zweiter wurde. In Oberstdorf zeigte Eisenbichler eine ansteigende Formkurve und wurde Elfter. Nach dem ersten Durchgang hatte der Siegsdorfer noch auf dem fünften Platz gelegen.



Vierschanzentournee: Richard Freitag reist vorzeitig ab

Mannschaftlich überzeugte das deutsche Team in Oberstdorf, in Garmisch-Partenkirchen wollen die deutschen Adler dies bestätigen. Am 31.12. geht es in Garmisch-Partenkirchen los, das offizielle Training beginnt um 11:45 Uhr, die Qualifikation um 14:00 Uhr. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Vierschanzentournee 2019/20.

Nicht mehr dabei sein wird dann Richard Freitag. Der 28 Jahre alte Sachse wird wegen Formschwäche nicht mehr an den Start gehen, wie Bundestrainer Stefan Horngacher am Montagmorgen mitteilte. Freitag war in Oberstdorf nur 59. in der Qualifikation geworden und hatte den Wettkampf daher verpasst.

