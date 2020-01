Vierschanzentournee: Volle Attacke zum finalen Akt

Bischofshofen - Vorhang auf zur letzten Station der Vierschanzentournee 2019/20. In Bischofshofen wird die Vierschanzentournee entschieden, am Sonntag steigt die letzte Qualifikation des Skispringen-Highlights, am Montag findet das letzte und entscheidende Springen statt. chiemgau24.de ist vor Ort und heute ab 14:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

+ Qualifikation in Bischofshofen: Kaiserwetter an der Paul-Außerleitner-Schanze. Hoffen wir, dass das bis zur Qualifikation so anhält. © Ruf / chiemgau24.de

Vor der Qualifikation: Wie bei allen Springen der Vierschanzentournee finden zunächst zwei Trainingsdurchgänge statt. Ab 15 Uhr werden wir die ersten Sprünge heute in Bischofshofen sehen.

Vor der Qualifikation: Um 16:30 müssen die Springer der Vierschanzentournee ein letztes Mal in die Qualifikation. 71 Athleten treten an, 50 qualifizieren sich für das Springen am Montag.

Vor der Qualifikation: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee bei chiemgau24.de. Heute steht die Qualifikation in Bischofshofen auf dem Programm.

Es wird ein Showdown, wie ihn die Vierschanzentournee lange nicht gesehen hat. Vor dem letzten Springen in Bischofshofen haben noch vier Athleten realistische Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee 2019/2020.

Dawid Kubacki aus Polen führt nach dem Springen in Innsbruck die Gesamtwertung an, 9,1 Punkte liegt er vor dem Shootingstar Marius Lindvik, der nach seinem Sieg in Garmisch auch in Innsbruck triumphierte. Dritter im Gesamtklassement ist Karl Geiger aus Deutschland, der 13,3 Punkte hinter Kubacki liegt und 0,4 Zähler Vorsprung auf den vorerst entthronten Japaner Ryoyu Kobayashi hat. Hier gibt es die Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2019/20

Zunächst gilt es aber für die Favoriten und alle anderen Teilnehmer im Feld, die Qualifikation auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen zu überstehen. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Vierschanzentournee 2019/20

Ab 16:30 müssen die Springer ein letztes Mal in der Qualifikation ran, um sich für den Wettbewerb am Montag zu qualifizieren. Vorab finden zwei Trainingseinheiten statt, vor allen Dingen Marius Lindvik wird sich über diese freuen.

Vierschanzentournee: Premiere für Lindvik in Bischofshofen

Denn der erst 19-jährige Norweger ist noch nie auf der Schanze in Bischofshofen gesprungen, was ein entscheidender Nachteil im Kampf um den Gesamtsieg sein könnte. Hier sehen Sie, wo Sie die Vierschanzentournee 2019/20 im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Denn die Schanze hat ihre Eigenheiten, wie Martin Schmitt im Gespräch mit chiemgau24.de berichtet: "Bischofshofen hebt sich deutlich von den anderen Schanzen ab. Der Anlauf ist außergewöhnlich flach und es gibt kaum Radiusdruck im Aufsprung. Der Rhythmus im Sprungablauf ist dadurch im Vergleich zu den anderen Schanzen sehr unterschiedlich. Hinzu kommt, dass es keine vergleichbare Schanze gibt. Entsprechend selten sind die Springer mit solchen Bedingungen konfrontiert."

Geiger kommt mit der Schanze gut zurecht und hat nach dem Springen in Innsbruck nichts mehr zu verlieren. Auch Kobayashi wird volle Attacke gehen, der Druck liegt bei Kubacki. Hier gibt es alle Infos zur Vierschanzentournee 2019/20

Vierschanzentournee: Sechs Deutsche gehen ins Finale

Neben Geiger gehen für das deutsche Team Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Moritz Baer und Constantin Schmid an den Start.

Das Training in Bischofshofen beginnt um 15:00 Uhr, die Qualifikation startet um 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

